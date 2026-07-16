少年太空人體驗營｜黎家盈母校師妹：以師姐為榜樣　盼投身航天

「少年太空人體驗營2026」周四（16日）在香港科學館舉行出發儀式，30名獲選中學生將於7月23至31日到北京、酒泉和西安等地參與訓練、課程和參觀相關景點。首位參與中國載人航天任務的香港人黎家盈在港掀起太空人熱潮，有來自黎家盈中學母校的參加者表示，對師姐的成就感到驕傲，希望學習她勇敢追夢的精神。



少年太空人體驗營出發儀式。（黃寶瑩攝）

少年太空人體驗營參加者宣誓。（黃寶瑩攝）

是次體驗營為第十五年舉行，由康文署與香港中華總商會合辦。獲選的中二至中五學生將可免費到內地體驗航天員訓練，行程會到中國航天工程數個重要地點參觀，中國航天員訓練中心、酒泉衛星發射中心、新景點航天推進技術院等，又將體驗航天員訓練和參與火箭模型製作課程等。

四位體驗營參加者分享選拔過程和入營感受。（黃寶瑩攝）

黎家盈中學母校師妹：佢勇敢追夢嘅精神令我受鼓舞

與黎家盈同樣來自荃灣公立何傳耀紀念中學的徐研嵐表示，自小時已對太空感興趣，自己已經第二次報名參與體驗營。

對師姐成為首位參與中國載人航天任務的香港人，徐同學表示深感驕傲，「佢勇敢追夢嘅精神好令我受鼓舞」，會像黎家盈一樣努力學習和追夢，若有機會，亦希望與黎家盈見面。

被問及會否希望追隨師姐步伐當太空人，徐同學則說「做太空人係一個好偉大嘅夢想，不過我仲讀緊書，所以我會以師姐為榜樣好好學習，希望將來有機會投入呢個領域」。

來自英基沙田的謝樂騫則表示自己少時曾閱讀由霍金所寫的《時間簡史：從大爆炸到黑洞》（A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes)，自此對太空產生興趣。

謝樂騫（Aaron）為入營苦練中文。（朱子熙攝）

國際校生苦練中文 以獲挑選入體驗營

在國際學校讀書的謝樂騫表示，以前接觸有關太空的知識都以英文為主，在第一次選拔因為中文口語溝通未達標準而失敗，之後奮發練習中文口語和以中文學習太空相關知識，結果成功入選。

謝同學表示最期待行程中與航天員和航天工作者見面，因為「自己知道想做一啲航天同天文學有關嘅嘢，但我自己仲未揀好咩領域」，期望在營中認清路向。

港產太空人黎家盈出征，與指令長朱楊柱、成員張志遠共同執飛神舟二十三號。

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出席出發儀式的政務司司長陳國基則表示，希望同學好好珍惜機會，在旅程中裝備自己，又衷心期望，有參與者能夠以不同方式，代表香港參與中國航天事業，回饋社會。