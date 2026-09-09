天宮課堂｜黎家盈由警隊科技專家變身女太空人　一文看清升空之路

【黎家盈／太空人／宇航員／神舟二十三號／中秋節／天地對話】首位港產太空人黎家盈自今年5月24日乘坐神舟二十三號載人飛船升空後，目前已在「天宮空間站」駐留逾100日，今早（9日）會與港澳學生進行「天地對話」。



其實擁有港大博士學歷的黎家盈在擔任載荷專家前，一直以專業人士身份在警隊工作，駐守專責情報工作的秘密部門技術服務部（Technical Services Division，簡稱TSD），專長在資訊科技及電腦範疇，去年4月獲晉升警司，近年被借調至保安局，自2023年起在北京接受航天訓練。事業以外，她亦是育有3名子女的母親，以下一文看清黎家盈成為太空人的升空之路。



神舟二十三號發射升空後，首位港產太空人、女警司黎家盈於太空執行任務。（新華社）

去年神舟二十號載人飛行任務舉行發布會，宣布入選第四批航天員的港澳航天員作為載荷專家，當時預計最快今年首次執行飛行任務。此前，中國載人航天工程辦公室於2024年6月11日宣布完成第四批預備航天員選拔工作，獲選預備航天員當中，包括一名來自香港的載荷專家，惟當局一直未有公布香港載荷專家的名字。

港產太空人黎家盈與指令長朱楊柱、成員張志遠共同執飛神舟二十三號。（資料圖片）

擁港大博士學歷 獲博士論文導師讚做事小心謹慎

不過，入選的香港載荷專家於2024年終曝光，為警務處一名時任女總督察，擁博士學歷的她專長在資訊科技及電腦範圍，加入警隊後一直在特別部門工作。據當時警隊內流傳消息，該女總督察為黎家盈，其神秘面紗亦逐步揭開。

現年43歲的黎家盈，中學畢業於荃灣石圍角邨的荃灣公立何傳耀紀念中學，其後考入香港大學，擁有港大博士學歷。她於2011年發表博士論文，研究點對點分享軟件BitTorrent（BT），探討網絡盜版運作，及建立模型追蹤初始播種者，協助執法部門打擊科網罪案。其博士導師鄒錦沛形容她做事小心謹慎，十分關心團隊成員，認為她有能力勝任國家級的航天科學工作。

以專業人士身份加入警隊 去年晉升警司 近年借調至保安局

據知情人士透露，黎家盈曾在電訊公司工作，於2012年加入警務處。該知情人士續指，黎家盈並非正式考入警察學院（前身警察訓練學校）的警務人員，而是以專業人士身份加入警隊，駐守專責情報工作的秘密部門Technical Services Division（簡稱TSD），即「技術服務部」(又稱技術支援組)，當時的職級為督察（俗稱「兩粒花」），2024年入選香港載荷專家時任總督察，去年晉升警司。

事業以外，黎家盈是育有三孩之母，其丈夫是路政署高級工程師何安心。由於她近年被借調至保安局，赴北京接受航天員訓練，其丈夫和子女亦同赴北京陪伴。

黎家盈佩戴VR設備開展行為學測試。圖為神舟二十三號工作影片截圖。（載人航天小喇叭）

受楊利偉啟發點燃航天夢 普通話成一大難關

提到黎家盈的升空夢，她曾在接受央視訪問時表示，從2003年受到楊利偉啟發點燃航天夢，對她而言，最難熬的是48小時沙漠訓練，因她本來便比較怕熱，在暴曬下工作極為難受，最終依靠團隊合作順利熬過。

除體能挑戰外，普通話是另一個難關。她說，在1997年香港回歸時僅15歲，此前從未學過普通話，剛到北京時在上課與聽力上面臨極大挑戰，但透過與隊友間的積極交流，目前普通話進步神速，甚至學會了地道的東北話，如「可不咋地」、「卡殼」。她為自己目前的日常交流打出80至90分。

去年春節期間，黎家盈第一次穿着航天服。她說當時是考核與訓練，要求在幾分鐘內穿好全套航天服並確保氣密性完好，當時她一心專注於任務、訓練與考核，沒有多餘的想法。直至今年4月拍攝定裝照時，黎家盈再次穿着航天服，她說感受截然不同，當真正穿上航天服拍攝定裝照時，真切感受到「真的要上天了」。

香港載荷專家黎家盈進入神舟二十三號載人飛船前，對着鏡頭「派心」。（直播截圖）

升空前對鏡頭「畀心心」、舉手指公

當局在公布黎家盈將升空執行任務隔日，她便正式踏上太空之旅。今年5月24日，神舟二十三將於晚上11時08分於酒泉衛星發射中心發射場發射升空，黎在事前的出征儀式全程「露齒笑」，又向在場人士揮手並舉手指公。在進入軌道艙前，黎家盈先是對着鏡頭揮手，然後再拍拍手臂上的國旗，再對着鏡頭「畀心心」及舉手指公。她目前已在「天宮空間站」駐留逾100日。