港產女太空人｜ 消息指與黎家盈「天地對話」　最快下周舉行

首位港產女太空人黎家盈升空至今約3個半月。香港中通社引述消息稱，「天地對話」最快下星期舉行。另外，教育局昨（3日）向全港中小學發信，邀請「星河有信．港夢飛天」為主題的家書徵集活動，冀向正在太空執行載人飛行任務的黎家盈表達心意。



「天地對話」最快下星期舉行

首位港產太空人黎家盈在今年5月跟隨神舟二十三號載人飛船升空，至今已完成多項任務，包括開展多項在軌腦電測試及人體適應性研究、完成交會對接在軌訓練及問天實驗艙設備維護等。創新科技及工業局局長孫東早前透露，最快9月有機會與黎家盈展開「天地對話」，讓本地學生與黎家盈交流。香港中通社昨日（4日）引述消息稱，「天地對話」最快下星期舉行。

黎家盈鏡頭展示太空食品。（影片截圖）

邀學生參加「星河有信．港夢飛天」家書徵集活動

另外，教育局昨向全港中小學發信，邀請全港中小學及大專院校全日制的學生參加，由局方舉辦、以「星河有信．港夢飛天」為主題的家書徵集活動。活動分成三個組別，分別為小學組、中學組，以及大專組。

小學組適合小一至小六學生參與，作品可以短文、手寫信或圖文創作形式呈現，字數介乎200至500字；中學組適合中一至中六學生參與，大專組則適合大專院校學生參與，上述兩組均須以書信形式創作，中學組字數為500至1,000字，大專組字數則為800至1,500字。

同學可以用短文或書信等形式向黎家盈表達問候和關懷、提出對科學的思考和好奇，或分享學習目標、成長經歷，以及對STEAM領域的探索故事，亦可表達對國家航天事業蓬勃發展的自豪，抒發對香港建設國際創新科技中心的憧憬。

徵集活動下周一截止

徵集活動以電郵投稿，下周一（9月7日）截止。專家評選團會根據呈交作品的內容、立意、文字表達和修辭等標準，選出各獎項。所有獲獎家書將結集成《給天宮的香港家書》紀念文集，預計本月中呈送天宮太空站。