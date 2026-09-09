慳兩蚊特惠站取消？　港鐵稱推廣角色及效用有變　審視可持續性

港鐵2002年起設立港鐵優惠站，透過節省二元車費的優惠，鼓勵居住或工作地點距離港鐵站稍遠的市民，選擇步行至車站乘搭鐵路。有區議員日前（3日）在大埔區議會交通運輸委員會上建議港鐵於大埔墟街市增設特惠站。港鐵表示，隨著交通發展，特惠站作為推廣措施的角色，與計劃推出時有所改變，會審視特惠站計劃的可持續性，亦會研究不同優惠模式。



港鐵2002年起設立港鐵優惠站，透過二元車費優惠，鼓勵居住或工作地點距離港鐵站稍遠的市民，選擇步行至車站乘搭鐵路。（港鐵網站）

港鐵：新車站及出入口設計涵周邊社區 市民出行選擇增加

大埔區議員梅少峰上周四（9月3日）在大埔區議會交通運輸委員會上向港鐵提議，於大埔墟街市增設特惠站。他表示，大埔墟街市距離大埔墟站約500米，並鄰近多個公共屋邨、私人住宅及社區中心，具潛在拍卡需求，大企業亦應有減輕市民經濟負擔的社會責任。

港鐵助理對外事務經理何其昌在會中回應，近年新車站及出入口設計已盡量覆蓋周邊社區，加上市民出行選擇增加，特惠的推廣角色和效用已經不同於計劃推出時。何稱，會考慮增設特惠站的建議，亦會審視特惠站計劃的可持續性，及研究不同優惠模式。

現時乘客用成人八達通在特惠站拍卡，並在指定港鐵站入閘，可節省2元車費。根據港鐵網站，全港各區共有41個特惠站。政府2008年覆立法會質詢時，表示優惠站是港鐵一項推廣措施，港鐵會按乘客實際數目及可達致增幅、有否其他交通工具接駁至車站、擬設立的「特惠站」與車站的距離、市場情況及區內交通競爭等，決定設立「特惠站」及其位置。