港鐵東涌綫延綫路軌改道首階段完成　9.13起東涌開出列車行新路段

港鐵東涌綫延綫東涌東段正進行路軌改道，以接駁將落成的東涌東站，港鐵今日（4日）宣布，改道工程的首階段順利完成，連接未來東涌東站、往香港方向的新路段已順利通過政府部門的安全審批。由9月13日（周日）起，由東涌站開出的往香港方向列車，將率先改經新路段行車。港鐵強調，新路段投入運作後，往香港方向的整體行車時間將與現時大致相若，班次亦維持不變。



港鐵表示，東涌綫延綫東涌東段路軌改道工程首階段已順利完成。（港鐵提供）

港鐵表示，東涌綫延綫東涌東段路軌改道工程首階段已順利完成。（港鐵提供）

港鐵表示，東涌綫延綫東涌東段路軌改道工程首階段已順利完成，新建造的往香港方向路軌及相關系統已完成一系列測試，並獲得政府部門發出的法定合規許可，確認各項鐵路系統配合良好。營運團隊亦已在試營運期間進行多項演練，並制定應變方案，同時會在9月13日通車後密切監察行車情況，以確保服務暢順。

港鐵表示，東涌綫延綫東涌東段路軌改道工程首階段已順利完成。（港鐵提供）

港鐵又指，東涌東段的大型路軌改道工程工序繁複，涵蓋土木工程、軌道鋪設、供電、信號系統及軌旁設備等多個領域，部份工序更必須在營運中的路軌上分階段進行。工程團隊利用深夜的非行車時段，在不影響東涌綫日常營運的前提下完成動態測試及系統整合。

港鐵表示，東涌東段大型路軌改道改道後，往香港方向列車將使用新路段（橙色），舊有路軌（黃色）將部分拆除，騰出空間展開往東涌方向改道工作。（港鐵提供）

隨着往香港方向的首階段改道完成，港鐵表示正全力準備展開下一階段往東涌方向的路軌改道工程，包括拆除部份不再使用的舊有往香港方向路軌，以騰出空間鋪設往東涌方向的新軌道。港鐵預計於今年底及明年，分別進行第三及第四次道岔安裝工序，繼續推進延綫建設。