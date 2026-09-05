港鐵20個車站完成5G頻譜升級　涵尖沙咀等站　明年初展第二期工程

目前5G流動網絡已覆蓋整個港鐵網絡，港鐵自2024年起加入 3.3 及 3.5 吉赫至 5G 「黃金頻譜」，進一步提升網絡容量及表現。港鐵今日（5日）表示，第一期共20個車站已完成升級，涵蓋金鐘、尖沙咀、九龍塘等站，餘下4個車站工程預計於明年初完成，隨後港鐵會開展第二期工程，提升尖東、柯士甸、落馬洲站的上網體驗。



港鐵今日（5日）表示，第一期共20個車站已完成 5G「黃金頻譜」升級工程，涵蓋金鐘、尖沙咀、九龍塘等站，餘下4個車站工程預計於明年初完成，隨後港鐵會開展第二期工程。

港鐵指，第一期20個車站已完成升級，涵蓋金鐘、尖沙咀等站，餘下4個車站工程預計於明年初完成，包括美孚、藍田、調景嶺、青衣。隨後港鐵會開展第二期工程，提升尖東、柯士甸、落馬洲站的上網體驗。

港鐵與流動網絡營辦商陸續升級24個港鐵站的 5G 流動網絡，現時已有20個車站完成 3.3 及 3.5 吉赫 5G 「黃金頻譜」的基站鋪設工程，包括最近完成升級的荔景站。（港鐵提供）

9月至10月期間，乘客可在位於8個港鐵站的數碼廣告互動專區參加VR 活動，沉浸式體驗穿梭懷舊香港等遊戲。（港鐵提供）

另外，港鐵與本地流動網絡營辦商合作推出活動，利用車站的5G流動網絡結合 VR 技術提供沉浸式活動。於今年9月至10月期間，乘客可於8個車站的數碼廣告互動專區，參加 VR 活動沉浸式體驗劍擊等運動項目，以及穿梭懷舊香港等。車站亦會直播虛擬體驗讓現場乘客參與其中。

港鐵亦推出「港鐵廣告 VR 體驗館」，讓乘客重溫經典車站廣告，體驗港鐵廣告自90年代起的演變，包括由起初的平面廣告、至加入立體元素、以至近年應用人工智能等創新技術。

9月至10月期間，乘客可在位於8個港鐵站的數碼廣告互動專區參加VR 活動，沉浸式體驗穿梭懷舊香港等遊戲。（港鐵提供）

港鐵公司香港客運服務總監鄺永銓表示，港鐵近年持續投資推進車站廣告數碼化，亦使用以數據驅動的廣告系統，使具感染力和互動性的廣告融合在乘客旅程之中。

港鐵公司於9月3日舉辦「港鐵廣告呈獻：5G 領航·刷新 VR 跨界感官」啟動禮。（港鐵提供）