外賣黑工｜議員倡平台引入智方便實名制　連接入境處資料認證身份

近期多個行業出現黑工問題。勞工界立法會議員李廣宇今日（10日）接受電台訪問說，有人在外賣平台註冊後，疑將外賣單派給黑工送餐。日前外送員分會聯同勞福局、數字辦舉行多方會議，探討在外賣平台引入「智方便」實名制。他表示，連接入境處資料後，將更有效核實身份，加上智方便設動態二維碼，料引入後物管公司可透過二維碼認證外賣員身份。



近期多個行業出現黑工問題，有勞工界立法會議員指，有人在外賣平台註冊後，疑將外賣單派給黑工送餐。（資料圖片）

勞工界立法會議員李廣宇。（資料圖片）

引述保安指外籍外賣員未能出示香港身份證

勞工界立法會議員李廣宇接受港台節目《千禧年代》訪問，指有人在外賣平台合法註冊後，疑將外賣單派給黑工，因其送餐時間惹起懷疑，「正常人沒可能獲派咁多單」。他又引述有物管公司職員表示，部份外籍外賣員未能向保安出示香港身份證，只出示外地證件。由於物管沒能力要求出示身份證，很多時候「影張相抄咗就算」。

他指，全港有一萬多人透過外賣平台工作，當中7,000至8,000人活躍，他預料當中八成的單車騎兵最受黑工影響。他指，外賣平台曾清洗過千帳户，移除懷疑黑工，而外賣平台亦採用人臉識別核實身份，但他質疑人臉識別並非完全準確，「是但搵張相」都能通過入面識別。

近期多個行業出現黑工問題，有勞工界立法會議員指，有人在外賣平台註冊後，疑將外賣單派給黑工送餐。（資料圖片／鄭子峰攝）

議員倡以「智方便」實名認證註冊外賣員

他日前聯同外送員分會、三大平台代表（Keeta、foodpanda、高德），與勞福局副局長何啟明及數字辦舉行多方會議，探討在外賣平台引入「智方便」實名制，打擊黑工。

他解釋，如連接至入境處資料，將更有效核實身份，因智方便設雙重認證，要求用戶在手機上拍卡認證身份。他又指，智方便內設有動態二維碼，料屆時物管公司可透過二維碼認證身份，而毋須要求出示身份證。他說，會議上有外賣平台表明樂意嘗試，因智方便是免費，有別於人臉識別的收費模式。