消委會．外賣平台｜落單自取遇「虛擬餐廳」　平台稱已接單拒退款

近年愈來愈多關於對外賣平台服務的投訴個案，消委會今（16日）發表第584期《選擇》月刊，提到今年1月至5月期間，共收到涉及外賣平台的投訴多達971宗，即平均每日有超過6宗個案。除了送錯餐或未能送遞等投訴，甚至有顧客透過平台落單自取外賣，竟遇上「虛擬餐廳」，即所示地址實際沒有相關餐廳，原來該餐廳並不設門市，僅線上經營。有關顧客就未能提取食物要求退款，卻遭平台以餐廳已接單為由拒絕，僅願意提供價值10元的優惠券作補償，最終經由消委會調解，才獲全數退款。



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外賣員送外賣。（資料圖片/陳諾希攝）

個案中的溫小姐透過C外賣平台向D餐廳點餐，並選擇了「外賣自取」。當她到達平台提供的D餐廳地址後，發現並非該餐廳。她嘗試致電D餐廳但顯示號碼無效，她亦向餐廳地址所在的商場查詢，卻獲商場方面告知並沒有該餐廳。溫小姐聯絡C平台客戶服務員告知其個案，獲平台回覆指無法成功聯絡D餐廳。

結果溫小姐未能提取食物，於是要求退款，卻遭平台以餐廳已接單為由拒絕，C平台只願意提供價值10元的優惠券。溫小姐不滿C平台的回覆，認為外賣平台有責任檢視進駐餐廳的經營狀況，不應允許未營業、已結業，甚至不存在的餐廳接受訂單。溫小姐於是向消委會投訴C平台及D餐廳，要求兩者改善服務及退款。

經消委會介入後，D餐廳解釋其不設門市，只作線上經營，餐廳已更正其聯絡電話號碼，並要求C外賣平台移除其「外賣自取」選項，以避免同類事件再次發生。最終C外賣平台表示，已安排全額退款予溫小姐。