《尼古喵喵》香港下架｜衞生署：畫面見香煙品牌　符煙草廣告定義

台灣動畫平台「巴哈姆特動畫瘋」日前指，收到香港衞生署來信警告，指動畫《尼古喵喵》（ヤニねこ）涉嫌違反《吸煙（公眾衞生）條例》，在網路上傳播吸煙產品廣告，平台隨即在中止香港地區播送。翻查資料，該動畫首集至少兩度展示疑似香煙品牌的煙盒。



衞生署今日（18日）下午指，該動畫除展示角色人物的抽煙行為，亦在畫面中重複、持續、清晰並多角度展示煙包及吸煙產品，品牌名稱及品牌標誌清晰可辨，屬於《條例》所定義的煙草廣告，涉嫌植入及發布煙草廣告，違反《條例》第13B及14條的規定。



署方又指，禁止煙草廣告和促銷是本港重要的控煙措施。控煙酒辦會按法例條文和證據執法，防止任何人藉動畫或其他途徑軟銷煙草產品，全方位杜絕煙草產品對社會的禍害，保障巿民的健康。



《尼古喵喵》首集至少兩度展示疑似香煙品牌的煙盒。（動畫截圖）

《尼古喵喵》圖片。

衞生署表示，控煙酒辦早前接獲公眾投訴，指有兩個網上平台發布的一部動畫作品涉嫌含有煙草廣告，包括重複清晰展示煙草產品和煙草品牌名稱。經調查後，控煙酒辦向相關平台發出通知，要求其停止任何可能違反煙草廣告法例的發布行為，並會繼續跟進事件。

就吸煙產品廣告涉嫌違法行為4年發180張傳票和45封警告信

署方又指，過去四年，控煙酒辦每年接獲約1,110至4,600宗涉及吸煙產品廣告的投訴或轉介，並就涉嫌違法行為發出了共180張傳票和45封警告信。

《吸煙（公眾衞生）條例》第13B條訂明，任何人不得將或安排將吸煙產品廣告，置於互聯網上。如任何廣告涉及以下條文，即屬吸煙產品廣告：

(a) 載有的內容以明示或默示方式，誘使、建議或促請購買或吸用吸煙產品

(b) 述及吸煙，而其措辭刻意以明示或默示方式，提倡或鼓勵使用吸煙產品

(c) 描劃或提及吸煙或吸煙產品，或該等產品的包裝或特質



《條例》第14（2）條則訂明，凡任何廣告包含任何吸煙產品的商標或牌子名稱，或任何通常與該商標或牌子名稱相聯的圖樣，則該廣告即當作為吸煙產品廣告。根據《條例》，廣告指以任何方式向公眾作出或行將向公眾作出的公告。

《尼古喵喵》首集至少兩度展示疑似香煙品牌的煙盒。（動畫截圖）

《尼古喵喵》主角「尼古喵」設定極度重度煙民貓咪獸人

《尼古喵喵》改編自日本講談社連載的同名搞笑漫畫。故事設定在人類與擬人化獸人共存的社會，主角「尼古喵」是一名極度重度的煙民貓咪獸人，劇情圍繞其日常生活，包括沒錢買煙時的戒斷發狂等。另一串流平台Netflix香港地區網站目前仍可播放該動畫。

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