香煙完稅標籤制度先導計劃完成　海關料今年第四季實施首階段

香港海關推出為期3個月的完稅標籤制度先導計劃，已於周日（1月4日）順利完成。海關於實際操作環境中，模擬完稅標籤制度的運作流程及相關技術，並監察已附貼試行完稅標籤的香煙，由生產場所運送至零售銷售點的整個供應鏈流程，並收集各持份者的意見回饋。海關計劃於今年第四季實施首階段的完稅標籤制度，並於2027年第二季全面推行有關制度，期望有效區分已完稅和未完稅香煙，打擊「白牌煙」。



香港海關自2025年10月6日起，推行為期3個月的完稅標籤制度先導計劃。圖為海關人員附貼試行完稅標籤於香煙封包。（政府新聞處圖片）

監察從生產商附貼至送往零售流程 亦於口岸試行

於先導計劃期内，在海關人員及技術顧問的督導下，透過本地香煙生產商共進行了多次附貼試行完稅標籤的操作。整體而言，附貼操作的附貼成功率均達99%。該些已附貼試行完稅標籤的香煙，於完稅後已運送至全港各區零售點以供銷售，當中包括連鎖便利店、報販及士多。海關亦向相關零售點派發宣傳海報、資料單張及問卷，以便煙草零售業界及公眾了解先導計劃的重點內容。

此外，海關人員於6個邊境口岸管制站及香港國際機場貨運站的海關課稅室，為旅客攜帶進入香港或以貨件進口香港的香煙，在完稅後附貼試行完稅標籤。

香港海關自2025年10月6日起，推行為期3個月的完稅標籤制度先導計劃。海關人員會在指定管制站內的海關課稅室，為由旅客帶入香港或以單一次付運方式進口香港、並已繳付全額稅款且未開封的香煙零售封包，附貼試行完稅標籤。（政府新聞處圖片）

公眾對先導計劃評價正面 海關仍在收集業界意見

截至1月3日，海關共收集了504份公眾的問卷回應，綜合意見顯示公眾對完稅標籤制度先導計劃的宣傳資訊、完稅標籤的設計，及其附貼後香煙零售封包的狀況等，均予以正面評價。

為使公眾人士認識完稅標籤制度，海關在先導計劃期間進行了一系列宣傳工作。此外，海關積極與煙草業界及相關持分者緊密溝通。

業界的意見仍在收集中，海關會在總結測試的經驗及檢視業界意見後，與技術顧問研究持續優化完稅標籤制度的設計，包括申請完稅標籤的程序、附貼的要求及檢測儀器的安裝和設計等。海關會持續透過不同途徑向煙草零售業界發放資訊，並呼籲業界踴躍參與海關的宣講會。