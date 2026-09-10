關員涉休息室非禮女同事　官接納或輕拍背部作安慰　裁罪名不成立

高級海關關員涉去年在港珠澳⼤橋香港⼝岸出境貨物檢查⼤樓某房間內，拍打一名女同事的腰及臀部，他否認1項非禮罪（WKCC 1682/2026），今（10日）在西九龍裁判法院裁決。



裁判官黃士翔指，被告認識事主多年從未非禮事主，信納被告見事主辛苦而輕拍背部作安慰，舉動屬日常社交行為，裁定被告罪名不成立。



被告湯建聰（48歲，高級海關關員）否認於2025年12月3日，在赤鱲⾓港珠澳⼤橋香港⼝岸香港海關出境貨物檢查⼤樓（禁區）1樓的一間房內猥褻侵犯女事主X。

被告湯建聰被裁定非禮罪不成立。(陳曉欣攝)

事主被診斷患急性壓力反應症

承認事實指，X與被告同任職海關，她在事發後求醫，被診斷急性壓力反應症。被告被捕後稱「我無拍打佢臀部」

質疑被告會否在多人的休息室內非禮

黃官今裁決指，被告認識事主多年，亦知事主丈夫是海關總關員，一直沒非禮過事主。質疑被告會否在多人的案發的休息室犯案。

接納被告輕拍X以示安慰

黃官亦指，當日沒有人聽到被告說：「嘿嘿，係呀？你好不安呀？」等話。辯方證人也認為不符被告人品。黃官指被告的辯解合理，接納他見X壓力大而輕拍其背部安慰，為正常社交；被告曾向X道歉則符合辯方證人說他怕事的性格，因而裁定被告罪脫。