高級關員涉非禮女同袍　被告稱只曾輕拍事主背　否認曾露猥瑣笑容

海關高級關員被指在港珠澳大橋檢查大樓房間內，拍打一名女同事的腰臀，案件（WKCC 1682/2026）今（28日）在西九龍法院續審。被告出庭自辯。



被告稱，案發時感到事主因工作忙碌而疲累，為安慰她，被告用手輕拍她的背，事主則回應稱：「唔好掂我呀，唔好拍我呀。」被告見狀即道歉稱：「對唔住。」被告稱覺得沒有做錯，強調他不會非禮任何女性，但因事主反應甚大，加上他們亦是同事，被告遂道歉，又否認如事主指稱的露出猥瑣笑容。



被告湯建聰（48歲，高級海關關員）否認於2025年12月3日，在赤鱲角港珠澳⼤橋香港口岸香港海關出境貨物檢查大樓（禁區）1樓的一間房內，非禮女事主X。

被告湯建聰否認非禮女同事。(陳曉欣攝)

被告與事主X是普通同事

被告今被裁定表證成立後，出庭自辯。他透露於1995年加入海關，於2021年晉升為高級關員。他和妻子於2012年結婚。他與事主X是普通同事，知她和另一個總關員是夫妻。

見X疲累拍背以示安慰

案發日晚上10時許，被告在員工休息區看電視，期間X到休息區洗飯盒。被告看到X非常疲累，遂走近她的右邊打算問候她。兩人閒談期間，被告感到X因工作忙碌而疲累，為安慰X而用手輕拍她的背部，X卻回應：「唔好掂我呀，唔好拍我呀。」被告見狀道歉謂：「對唔住，唔好意思。」

見X反應敏感才道歉

被告強調他覺得自己沒有做錯，但X反應敏感，加上他們亦是同事才道歉。他強調不會非禮任何女性，也不會非禮共事的女同事。

否認曾露出猥瑣笑容

他在盤問時稱，不同意觸碰女同事的背屬敏感，也不同意此動作會令她們不適。他稱習慣與他人說話時，會拍對方背部以表示關心。他沒有觸X的腰和臀，亦否認非禮後露出猥瑣笑容及笑吟吟說：「嘻嘻，係呀？你好不安呀？」等話。