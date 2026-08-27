高級關員涉非禮女同袍　事主稱洗餐具被拍腰臀　不安至失眠報警

海關高級關員被指在港珠澳大橋檢查大樓房間內，拍打一名女同事的腰臀，他否認1項非禮罪（WKCC 1682/2026），案件今（27日）在西九龍法院開審。



女事主X稱洗餐具時遭被告從後拍臀及腰，她已用嚴詞表示感到不安，被告卻報以猥鎖笑容，更笑吟吟說：「嘻嘻，係呀？你好不安呀？」她稱事後已即致電告知同是關員的丈夫稱被摸，當晚又不安至失眠，翌日決定報警。



辯方卻指被告當晚在休息室遇上X，二人閒聊工作辛酸，被告安慰事主並輕拍其背部一下，X一概否認。



被告湯建聰（48歲，高級海關關員）否認於2025年12月3日，在赤鱲角港珠澳⼤橋香港口岸香港海關出境貨物檢查大樓（禁區）1樓的一間房內猥褻侵犯另一人，即女事主X。

被告湯建聰(左)否認非禮女同事。(陳曉欣攝)

X事發後被診斷患急性壓力反應症

承認事實指，X與被告同任職海關，X事發後到政府診所，被診斷急性壓力反應症。被告被捕後稱：「我無拍打佢臀部。」

X稱洗餐具遭被告打臀

48歲事主X今在屏風後作供，她任職海關近30年，丈夫任總關員。她與被告是普通同事，沒私交。案發當晚10時許，她在員工休息區洗餐具，被告走近她身後，突用手輕拍她的腰部，再拍其右臀。X稱當時：「好驚，好嬲。」不懂得反應，即向左邊縮。

嚴詞勸阻反被報以猥瑣笑容

X稱因擔心被告有其他動作，已用嚴詞對被告說：「你唔好再咁樣拍我，我好不安啊。」她指被告笑吟吟回答說：「嘻嘻，係呀？你好不安呀？」又指被告樣子猥瑣地笑，她未見過被告那樣笑容。

即時告知丈夫及上司並報警

X稱她離開休息室後即致電丈夫投訴稱：「畀人摸。」亦有向女上司投訴，當晚頭痛無法入睡。翌晨聯絡關員福利組後到公務員診所求醫，之後報警。

事發後個心好亂留在休息室2分鐘

辯方盤問時播案發片段，見被告離開房間後，X獨自在休息室2分鐘。辯方質疑X未即時離開，且有見到數名男女同事，但無向他們求助。X稱沒問同袍，為覺得好醜，又說：「個心好亂好驚，想盡快離開。」

無想過工作地方會被非禮

辯方質疑，X被摸後失眠，其實可以去報警，為何待至翌晨看完醫生及找福利組，至下午3時才報警。X稱事出突然，無想過會在工作地方被非禮，不知事件要交部門處理或報警。故先向福利組投訴，長官建議她報警。她又哽咽稱：「(報警)對我嚟講唔係一件簡單嘅事。」

辯方指被告與X有對話及輕拍其背

辯方向X指出案情，指被告當日在休息室遇見X，問X為何這麼晚才洗飯盒，X稱要等同事接手才有空，被告安慰X稱「陰功」，並說工時長辛苦了等話，然後輕拍X背部偏右位置一下，並無接觸其他位置。X一概不同意。

X丈夫稱當日有收X電話稱被摸

X的丈夫Y亦有作供，他現隸屬行政科職員關係及福利小組。他確認當晚接到X電話，X說：「畀97個阿聰摸我。」他理解是97年入職的同事阿聰。