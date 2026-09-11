堅尼地城海堤擬評二級歷史建築　何文堯：行人板道不影響海堤穩定

堅尼地城海堤獲建議評為二級歷史建築，古諮會正展開為期一個月公眾諮詢。海濱事務委員會主席何文堯今早（11日）接受電台訪問時說，將來擬建的離岸行人板道已充份考慮歷史因素，初步為弧形設計，而非一條直線，並遠離二級歷史海堤，確保建造期間不會影響海堤穩定性。他指，相信很多公眾未必知道海堤有超過130年歷史，他了解到發展局正探討利用科技展示舊海堤一帶的歷史景象，包括以前咕哩上落貨、努力生活的場景。



政府早前提出在堅尼地城原有海旁對開海面插建全長200米、寬10米的「微浪形」離岸行人板道。圖為2025年「十一黃金周」期間，西環堅尼地城海旁如常地有不少內地旅客打卡。（資料圖片/吳美松攝）

政府早前提出在堅尼地城原有海旁對開海面插建全長200米、寬10米的「微浪形」離岸行人板道，填海約0.25公頃，料2028年動工、2031年完成。

料評級後不影響板道工程

海濱事務委員會主席何文堯接受港台節目《千禧年代》訪問時說，海濱事務委員會早前獲土拓署告知歷史評級事宜，因此板道的設計和建造方式已充份考慮不同因素，初步為弧形板道設計，而非一條直線，並遠離二級歷史海堤，讓市民在不同距離觀看歷史海堤，亦保證建造期間不會影響海堤穩定性，亦相信評級後不會影響板道工程。

政府早前提出在堅尼地城原有海旁對開海面插建全長200米、寬10米的「微浪形」離岸行人板道。（資料圖片/海濱事務委員會文件）

研用科技展示海堤歷史景象

被問海堤的歷史價值如何與行人板道互相配合？何說，曾視察板道多次，相信市民與海堤有深厚感情連結，惟未必知道海堤已有超過130年歷史。他說，了解到發展局正探討利用科技立體地展示舊海堤一帶的歷史景象，包括以前咕哩上落貨、努力生活的場景。他說，歷史照片令人印象深刻，希望將歷史介紹給市民。

他又提到，理解有市民關注擬新建行人板道有機會遮擋海堤，但他指土拓署會亦考慮到海浪拍岸情況，希望減低對行車道的影響，因此強調要取得平衡。

政府早前提出在堅尼地城原有海旁對開海面插建全長200米、寬10米的「微浪形」離岸行人板道。（資料圖片/海濱事務委員會文件）