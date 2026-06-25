打卡熱點堅尼地城新海旁擬建微浪形離岸板道　料2031年竣工

堅尼地城新海旁近年成為不少旅客打卡點，海濱事務委員會今日（25日）討論堅尼地城改善工程。政府擬採「離岸板道」方案，填海約0.25公頃，興建一條寬約10米、起伏有致的「微浪形」海濱長廊。新結構將與擁有逾百年歷史的舊海堤完全分離以作保護。



長廊將引入生態海岸線、觀景平台及防浪設施，並保留現有打卡熱點，同時計劃擴闊士美菲路燈位及增設加多近街過路處以提升連通性。調查顯示逾半市民支持小規模填海。項目預計2027年首季開諮詢區議會等持份者，力爭2028年中向立法會申請工程撥款後隨即展開工程，2031年竣工，當局未有提供造價資料。



發展局建議在堅尼地城新海旁對出海面填海約0.25公頃，增建寬約10米的離岸板道海濱長廊。（海濱事務委員會文件）

政府擬在堅尼地城新海旁採「離岸板道」方案，填海約0.25公頃，興建一條寬約10米、起伏有致的「微浪形」海濱長廊。圖為2025年「十一黃金周」期間，西環堅尼地城海旁如常地有不少內地旅客打卡。（資料圖片/吳美松攝）

會保留現時臨海「現有打卡熱點」 減少對市民與遊客影響

為配合板道建設，現有的新海旁路旁空間將進行微調，以維持現有社區機能，亦會保留現時臨海的「現有打卡熱點」，減少對市民與遊客的影響。

根據文件中的「建築概念」及概念模擬圖，新海濱長廊將由加多近街延伸至卑路乍灣，設計上全線採用起伏有致的微浪形線條。顧問團隊指離岸板道可滿足所有設計考慮，大幅增強海濱整體的行人連通性，而板道採用完全獨立的結構，與現存百年舊海堤分離，以保護古蹟，並為市民提供了一個「從全新角度欣賞舊海堤」的觀景視角。

發展局建議在堅尼地城新海旁對出海面填海約0.25公頃，增建寬約10米的離岸板道海濱長廊。（海濱事務委員會文件）

發展局建議在堅尼地城新海旁對出海面填海約0.25公頃，增建寬約10米的離岸板道海濱長廊。（海濱事務委員會文件）

西端設生態海岸線 有階梯式座位提供親水空間

西面入口設於加多近街，靠近現有的舊海堤結構；東面入口設於卑路乍灣，連接堅尼地城海濱公園。生態海岸線會於西端引入，提升海岸生物多樣性；設階梯式座位，提供親水空間，市民可拾級而坐；沿板道中央及內側設有綠化與座椅空間，增加遮蔭與休憩點；於特定凸出位置設立兩處觀景平台，供市民遠眺維港海景。

發展局建議在堅尼地城新海旁對出海面填海約0.25公頃，增建寬約10米的離岸板道海濱長廊。（海濱事務委員會文件）

發展局建議在堅尼地城新海旁對出海面填海約0.25公頃，增建寬約10米的離岸板道海濱長廊。（海濱事務委員會文件）

板道主體結構及欄杆頂部承載力可應付至本世紀末海平面上升

離岸板道亦採取漸進式適應氣候設計，指防浪設計與結構強度，已考慮可應付至本世紀中葉的海岸風險；同時，板道主體結構及欄杆頂部承載力，足以應付因極端天氣引致的本世紀末潛在海平面上升與極端風浪。

由於涉及行人安全考量，設計假設當本港天文台懸掛8號或以上烈風或暴風信號時，該段海濱板道將會封閉，做法與現時港島東岸公園主題區的日常管理機制相若。

另外，預計填海面積約0.25公頃，約佔《保護海港條例》下0.8公頃免除條款上限的30%，當局認為在法律與程序上極具可行性。

發展局建議在堅尼地城新海旁對出海面填海約0.25公頃，增建寬約10米的離岸板道海濱長廊。（海濱事務委員會文件）

發展局建議在堅尼地城新海旁對出海面填海約0.25公頃，增建寬約10米的離岸板道海濱長廊。（海濱事務委員會文件）

為了解決堅尼地城新海旁長期以來「臨海而不親海」、缺乏安全過路設施的痛點，方案建議擴闊現有位於士美菲路交界的交通燈控制過路處，引導由港鐵站或內陸區走出的市民步入海濱東端；於加多近街交界處增設一個全新的謹慎過路處，改善海濱西端入口的接駁流線。

2025年「十一黃金周」期間，西環堅尼地城海旁有不少內地旅客打卡。（吳美松攝）

預計2028年中向立法會申請工程撥款 爭取隨即開工

海濱事務委員會將於7月9日正式諮詢中西區區議會，收集地方代表意見，明年上半年正式開展法定的刊憲及審批程序前，爭取啟動與各持份者的公眾諮詢，預計於2028年中向立法會申請工程撥款，並爭取在撥款通過後隨即宣布展開建造工程，料2031年竣工。

此外，工程將探索「分階段開放」的可行方案，讓部分落成的板道路段能夠提早解封，讓市民可盡早使用。

海濱事務委員會今日（25日）討論堅尼地城新海旁填海工程。（吳美松攝）

海濱事務委員會今日（25日）討論堅尼地城新海旁填海工程。（吳美松攝）

有委員擔心施工期間會影響市民視線 主席何文堯：阻擋熱門打卡位

多位委員對現行方案的工程進度、技術可行性及人流疏導表達意見，有委員指項目需時兩年才申請撥款動工，進度「有啲慢」，同時有委員擔心施工期間工程會影響市民視線，委員會主席何文堯亦指，恐未完工已阻擋現有熱門打卡位。有委員質疑現時設計的海平面過低，幾乎與岸邊看平，擔心落成後會「分分鐘成日水浸」。

針對方案僅在東西兩端設入口，有委員憂慮會引致嚴重的人流擠塞，更無法阻止市民繼續在馬路上涉險行走。有委員建議將整個路段劃為「行人專用區」，或改用類似舊碼頭的浮動設計以增加親水性，不過當局指因應運輸署要求，該處作為主要道路必須維持雙線行車及繁忙時段泊車位，現實上無法實施行人專用區，且車位能騰出的空間非常有限。

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海濱事務委員會今日（25日）討論堅尼地城新海旁填海工程。發展局局長甯漢豪（左）表示，（吳美松攝）

發展局長甯漢豪：目的提供步行、休憩、表演空間 非純滿足打卡

發展局局長甯漢豪聽取各人意見後，補充指整個板道設計建議的命題是打造一條長達10米寬的板道，提供步行、休憩、以至表演的活動空間，這與純粹滿足拍照的「打卡點」是完全不同的概念。如果只為了打卡，設計可以做得很小、耗用更少地方。她又指，方案既要讓市民觀賞維港，更要讓大家看見並親近這座百年歷史海堤，因為公眾對這座缺乏紀錄的古蹟抱有深厚感情。

另外，甯漢豪表示認同委員提出「兩邊入口在繁忙時段會非常擁擠」的意見，希望設計團隊在往後的討論中，思考和研究在板道中間增設更多出入口位置的可行性，以完善整體規劃。