內地網紅打卡點　堅尼地城海旁擬建行人板道　發展局申准維港填海

西環堅尼地城新海旁一段海濱道理是不少內地旅客來港時打卡熱點，由於向海一邊沒有行人路，旅客每每衝出馬路拍攝，險象橫生。發展局計劃在向海一邊興建行人板道，但由於涉及維港填海，需符合《保護海港條例》「凌駕性公眾需要」條款，被指過嚴，故呈立法會修訂，建議在《條例》中列出一份清單，規定如果工程項目符合規定便可獲得豁免「不可填海推定」，以改善海濱設施，同時加強海濱功能。



有議員擔心工程進行期間會令該處的熱度下降，優化工程後亦未能吸引旅客到該處打卡。



倡填海面積不超過0.8公頃可獲得豁免於「不可填海推定」

立法會研究與海濱相關的政策事宜小組委員會今日（29日）舉行會議，就已修訂的《保護海港條例》下擬推展的海港改善工程作出討論。發展局提出，現時在海港內進行填海工程需要證明填海符合「凌駕性公眾需要」，政府需證明項目是有迫切及當前的需要、沒有合理的填海替代方案、填海工程範圍不應超越淩駕性需要所要求的最低限。

發展局指準則過於嚴格，以及無差別地同樣適用於涉及海港內小規模填海的項目，在推進改善海濱暢達度或優化海濱的項目上造成過度限制。

發展局建議，在《條例》中列出一份清單，並規定如果工程項目屬於該清單內的類別，而涉及的填海面積不超過初步建議的0.8公頃，工程項目便可獲得豁免於「不可填海推定」，以改善海濱設施，同時加強海濱功能。相關工程項目並不會自動獲批豁免，而是需要經由司長級政府人員批核。

發展局希望可以在堅尼地城海濱興建行人板道，連接兩邊新海旁的空間，提供一個安全的環境欣賞維港景色。

行人板道連接堅尼地城兩邊新海旁空間

發展局提出，若修訂獲通過擬在堅尼地城海濱興建行人板道，連接兩邊新海旁的空間。海濱事務專員李愷崙表示，不少旅客以及市民喜愛在日落時在堅尼地城海濱行車路段「打卡」，令道路使用者有一定的風險。

因此希望可以在堅尼地城海濱興建行人板道，連接兩邊新海旁的空間，提供一個安全的環境欣賞維港景色。

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議員憂工程減熱度 政府稱會減低影響性

立法會議員鄧家彪擔心，工程進行期間會令該處的熱度下降，優化工程後亦未能吸引旅客到該處「打卡」。發展局常任秘書長(規劃及地政)何珮玲回應指，進行海濱改善工程時，不影響市民現可享用的空間為其中一個最大的考量，因此會與各技術部門溝通，減低工程期間的影響。

發展局提出，擬改善紅磡及土瓜灣附近海濱暢達性，連接青洲英泥碼頭一帶海濱地段以及海心公園。

擬改善紅磡及土瓜灣附近海濱暢達性

發展局亦提出，擬改善紅磡及土瓜灣附近海濱暢達性，連接青洲英泥碼頭一帶海濱地段以及海心公園。不過，發展局指，同時亦尋求以不涉及填海的方法連接該處的海濱地段。

立法會議員楊永杰指，十分支持修定，紅磡及土瓜灣附近海濱地段不連接為一直以來的 「痛點」，令居民甚少使用海濱。