74名牙科畢業生完成首屆實習計劃　六成加入衞生署　助補人手空缺

去年四月起，政府落實強制牙科畢業生須在公營機構實習至少一年，首屆74名實習牙科醫生於今年8月31日完成實習期，當中有46名實習牙科醫生於衞生署繼續留任，佔總數62%。



牙醫實習期間會經歷4輪調崗，分別是牙科街症、公立醫院、學童或社區牙科診所及菲臘牙科醫院。有完成實習的牙醫認為，相關計劃可以學習書本以外的知識，包括與病患溝通、團隊配合等，可讓牙醫更順利地從學校過渡至職場。新一屆牙科實習計劃已於9月1日開始，共有78名應屆牙科畢業生參加。



衞生署今日（11日）召開記者會表示，74名實習牙科醫生已順利完成實習，有62%的實習牙科醫生選擇於衞生署繼續工作。（湯致遠攝）

當局兩年前修訂《牙醫註冊條例》，要求牙科畢業生需在公營醫療系統實習一年，政策2025年4月1日生效。生效同年，75名港大牙醫畢業生9月1日獲衞生署臨時聘任，經過兩周入職培訓後，以輪轉的方法於不同公營機構實習一年，包括公務員牙科診所（牙科街症）、公立醫院、學童或社區牙科診所及菲臘牙科醫院，每間機構各實習3個月。

衞生署今日（11日）召開記者會表示，74名實習牙科醫生已順利完成實習，有62%的實習牙科醫生選擇於衞生署繼續工作，有一人因擅自未經授權閱覽他人醫療紀錄，被暫停實習，未能成功註冊為牙醫。署方表示，樂見實習牙科醫生願意留任公營醫療機構，可有效填補相關空缺。

衞生署牙科顧問醫生（運作）李筱雯。（湯致遠攝）

稱八成受訪牙醫滿意實習安排

署方牙科顧問醫生（運作）李筱雯表示，今年7月進行線上問卷調查，有八成受訪者滿意實習計劃安排，認為計劃可幫助實習牙醫提升各項技能，獲得建設性指導等。

衛生署牙科醫生葉謙舜剛完成實習，他曾到公務員牙科診所、學童牙科診所、菲臘醫院、聯合醫院實習。葉謙舜表示，實習期間歷經不少資深牙醫指導，學習與病患溝通及診斷技巧，「令我們明白不止要完成治療，更要將治療做好」。

剛完成實習的衞生署牙科醫生葉謙舜。（湯致遠攝）

葉謙舜又表示，印象最深刻的是一位牙科街症的病人，當時該名病患想安裝活動假牙，但不想太過明顯，被對方對美觀的要求一時難倒，因書中知識通常教導活動假牙以穩定性為主。之後他請教資深牙齒修復科醫生，發現活動假牙的穩定性及美觀並非二選一，「書上邊學的東西未必適用於真實案例」，幫婆婆整完假牙後感覺很開心。

實習牙醫：六年在學時間有足夠臨床經驗

牙科學生實習期曾引起爭議，曾有港大牙醫學士課程學生代表表示，課程臨床培訓配額制度及評估標準均按牙管會建議訂立，急增實習期對牙醫學生不公；另有說法指牙科學生於6年大學課程中缺乏臨床經驗，甚至「一隻牙都無剝過」。

葉謙舜表示，牙科學生缺乏臨床經驗說法不正確，牙科學生自大學二年級左右便設臨床教學及訓練，更有指定數量的臨床訓練經驗畢業要求，6年大學期間有足夠臨床經驗。

衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢。（湯致遠攝）

衞生署實習訓練牙醫臨床經驗及自主判斷力

問及衞生署實習及於大學課程的臨床經驗有何分別？衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢指出，大學牙醫課程按科系學習，牙醫學生接觸病人時會提前知悉病人病症，而實習期間，實習牙醫不會提早知悉病症，可以訓練牙醫臨床經驗及自主判斷力。