境外牙科廣告氾濫揭規管漏洞　陳建強促堵塞：形成不公兼低價誤導

隨着大灣區跨境醫療融合加速，近年本港市面湧現大量由內地牙科集團投放的醫療廣告，不少以平價招徠客戶。香港牙醫學會前會長、現任中西區區議員陳建強接受《香港01》訪問時表示，相關廣告將醫療過度「商品化」，利用兩地規管漏洞，並以低價誤導市民，對香港牙醫不公，促請當局盡快填補法例漏洞，規管境外醫療廣告，以保障本港市民健康及業界權益。



香港牙醫學會前會長、現任中西區區議員陳建強醫生表示，境外牙科醫療廣告將醫療過度「商品化」，利用兩地規管漏洞，並以低價誤導市民。（林子慰攝）

牙醫學會7月22日開記者會，指有境外牙科機構在港為市民使用口腔內窺鏡，並提供治療建議，涉嫌非法行醫。（資料圖片／林子慰攝）

牙醫學會公開指控境外連鎖牙科醫療集團疑非法行醫

近年本港巴士、電車、網上、甚至電視節目均充斥境外牙科集團的宣傳。香港牙醫學會上周三（22日）上午召開記者發布會，揭露本港出現境外連鎖牙科醫療集團以「免費檢查」及「專車接送」作招徠，在港設立無牌諮詢處，涉嫌非法行醫。醫務衞生局、衞生署及警方上周四（23日）採取聯合行動，在北角一間涉案診所拘捕一名72歲本地男子，涉嫌「非法從事牙科執業」。

警方北角分區指揮官警司馬綺玲及衞生署高級牙科醫生(牙科規管及執法)畢羽田7月23日交代案件。 （資料圖片／林振華攝）

作為前會長，陳建強高度讚揚牙醫學會今次的行動，「好高興牙醫學會面對呢件事，揀嘅時間好中......非常欣賞欣慰，業界咁團結！」

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陳建強：《牙醫註冊條例》嚴格規管禁止以廣告招攬病人

陳建強指出，香港本地牙醫受《牙醫註冊條例》嚴格規管，業界一向不能以廣告招攬病人，以防「醫療商品化」及惡性競爭；然而，境外牙科機構並非香港註冊牙醫，難受香港條例約束，形成不公平的現象，或誤導本地市民。

陳建強醫生指出，香港本地牙醫受《牙醫註冊條例》嚴格規管，業界一向不能以廣告招攬病人。（倪清江攝）

陳建強：香港人不需廣告商品化專業

「作為政策團隊一員，多謝佢廣告」，但為香港帶來收入不代表可以打破香港規管，「將專業廣告商品化，呢個絕對唔係香港人需要嘅，亦都唔係我哋一直嚟嘅價值觀。」

他認為好的廣告需令市民有認知選擇權，但絕不可以誇大失實。他亦表示，境外醫療機構的投訴途徑及問責機制與香港不同，若出現醫療問題難以追究，「好多時無得追」，只能回港跟進。

陳建強醫生表示，近年内地牙科收費幾乎追平香港，但現時内地牙科亦面臨「内卷」，需要想不同方法招徠客人。（林子慰攝）

指近年内地牙科診所「内捲」嚴重 「每三間牙醫執一間」

在業界多年，陳建強直言，其實近年内地牙科收費幾乎追平香港，但現時内地牙科亦面臨「内捲」，指「每三間牙醫執一間」。如果計及資歷及材料，内地牙醫未必比香港牙醫更有性價比。

問及有境外牙科機構來港設立諮詢點是否涉及灰色地帶？他則說：「香港租好平咩？ 點解要請職員喺度做? 即係內地根本就圍唔到本，你唔覺得好危險咩?」

陳建強醫生指出，香港本地牙醫受《牙醫註冊條例》嚴格規管，業界一向不能以廣告招攬病人。（倪清江攝）

認同港人北上求醫無可厚非 指兩地醫療及廣告規管標準應拉近

陳建強又表示，在本港及內地融合的浪潮下，港人北上消費或求醫無可厚非。但他期望，兩地能在醫療及廣告規管拉近標準，在公平的環境下進行「有秩序融合」，促請有關當局盡快探討規管境外醫療廣告的法例機制。

香港牙醫係咪貴？我覺得香港牙醫反映咗，喺香港作為一個專業人士要付出嘅成本，同埋一個合理嘅回報。 陳建強

陳建強醫生認同港人北上求醫無可厚非，但指兩地醫療及廣告規管標準應拉近。（倪清江攝）

香港牙醫收費太貴？ 指工具、專業技術及時間成本等不可忽視

有意見指香港牙醫收費貴，「窮人睇唔起牙」。陳建強認為，牙科療程如杜牙根（根管治療）、植牙等屬於複雜手術，市民不可忽視當中需要的工具、專業技術及時間成本等。以上萬元的「杜牙根」為例，牙醫通常需要花費至少兩個小時，以及動用精密顯微鏡為病人清除神經線及封填藥物；此外，牙醫成本還有診所租金、護士薪酬、一次性消耗品、牌照及持續進修費用等。

「如果畀我一分鐘做完嘅，我都唔會收一萬蚊啦，唔合理！」陳建強認為牙醫長時間提供高質素治療，若沒有合理回報，不切實際。他又說，香港牙醫水平屬國際頂尖，病人看病付費除了得到療程外，更有牙科體制背背後的預見性、穩定性及售後等完整保障。

陳建強說，全球均沒有完美的公營牙科服務，不少歐美國家如香港一樣，不會提供常規牙科服務。（倪清江攝）

至於公立醫院牙科服務是否有待改善，讓更多市民無需捱貴價？陳建強說，全球均沒有完美的公營牙科服務，不少歐美國家如香港一樣，不會提供常規牙科服務。保護牙齒健康屬於市民自身責任，港府現旨在通過宣傳和教育，改善口腔健康和預防牙患。

不過，港府對於公營牙科並非完全不幫，衛生署及不同非牟利機構亦設有不同的社區支援計劃和醫療券，為低收入人士及長者提供補貼。此外，業界亦正積極推動改革以紓緩人手壓力。陳透露，目前本港牙齒衛生員的培訓名額已由以往的幾十人大幅增至超過二百人，當局亦引入了非本地培訓牙醫的有限度註冊機制。他相信未來配合醫療保險的發展，香港的牙科服務生態會更加完善。