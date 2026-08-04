內地牙科店涉港非法行醫　深圳衞健委促自查自糾　宣傳遵深港法規

香港牙醫學會上月22日公布調查指有內地連鎖牙科店以「免費檢查」及「專車接送」作招徠，在港設立無牌諮詢處，涉非法行醫。翌日7月23日醫務衞生局、衞生署及警方即採取聯合行動在北角一間涉案診所拘捕一本地男子。



至近日，深圳市衞健委向當地非公營醫療機構發出風險提示函，指出有關行為嚴重威脅患者權益，各機構需引以為戒，並就在港活動「自查自糾」。提示函提到，機構赴港醫療宣傳推廣時必須遵守香港法規，廣告亦應與深圳市審批發布的內容大體一致。



衞生署7月23日聯同警方採取針對非法從事牙科執業的執法行動。被捕人士為受僱於診所，懷疑在工作過程中，使用牙科工具替病人作出口腔檢查行為。（資料圖片 / 林振華攝）

港醫衞局對深圳衞健委迅速回應表示感謝

醫衞局表示，衞生署7月23日聯同警方採取針對非法從事牙科執業的執法行動，由於案件涉及宣稱在深圳市開設牙科服務的機構，當局在案件發生後即日與深圳市衞健委聯絡。局方稱，接獲深圳市衞健委上周末發出風險提示函的通報，對衞健委迅速回應表示感謝。

衞生署7月23日聯同警方採取針對非法從事牙科執業的執法行動，行動中執法人員帶走大批證物。(資料圖片/林振華攝)

風險提示函：行為嚴重威脅患者健康權益 損在深醫療機構行業形象

根據深圳市衞健委向當地社會辦醫療機構、深圳市非公立醫療機構興業協會發出的風險提示函，提到當地有個別口腔機構在港設立諮詢處，涉嫌非法從事牙科職業等活動，「相關行為嚴重威脅患者健康權益，損害在深醫療機構行業形象」。

提示函中列明多個要求，當中包括各醫療機構在港開展活動時需遵守香港法規，杜絕巨搆及人員未經在港執業註冊開展醫療執業活動；又指應引上述事件為戒，立即「自查自糾」在港活動情況。

牙醫學會發現，有境外牙科機構在港為市民使用口腔內窺鏡，並提供治療建議，涉嫌非法行醫。（資料圖片 / 林子慰攝）

信函又指，各醫療機構應審慎開展赴港醫療宣傳活動，除了要遵守香港關於醫療廣告的法規，廣告規模、形式、内容及用詞等亦應與深圳市審批發布的內容大體一致，避免因深港兩地醫療廣告信息差，造成香港市民誤解及疑慮。

另外，信中提到接待港籍就診者時要遵循醫療規範，杜絕過度醫療；切實說明病情、術後管理及診療費用等，確保患者知情同意權。

牙醫學會形容信函是良好開始 前會長陳建強倡立法杜絕不合規廣告

香港牙醫學會副主席張達良認為，有關措施是良好開始，「如果兩官方同時關注這件事，應該可以有效壓制這些不良廣告」。

現任中西區區議員、香港牙醫學會前會長陳建強說，内地衞健委發聲罕見，對兩地共同關注不合規醫療廣告及非法行醫機構欣慰，而他認為香港仍需立法，包括修改《不良廣告（醫藥）條例》及《商品說明條例》才能杜絕不合規醫療廣告，並指出立法會議員林哲玄早前已向醫衞局提出修例。