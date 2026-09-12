警察學院將開辦安保刑事調查學士課程　成首個可頒授學位政府部門

香港警察學院今日舉行結業典禮，警務處處長周一鳴出席典禮後公布，在8月接獲香港學術及職業資歷評審局的通知，警察學院成為一間能夠頒授學士學位課程的院校，亦是第一個政府部門能取得這項資格。他指，課程屬免費，修讀年期約3至4年，成功畢業可獲頒授「安保及刑事調查(榮譽)警務學士學位課程」，預計年底正式開始推出。



警察學院今日（12日）舉行結業會操，共有43名見習督察以及219名學警畢業。（警方提供）

周一鳴表示，希望未考取學位的警員，特別是一些員佐級同事，可以透過課程，大約用3至4年時間修畢課程，並獲頒授「安保及刑事調查(榮譽)警務學士學位課程」。

他表示，課程包括語文課程、警務訓練、基礎訓練，標準刑事調查課程；亦要求完成實習工作，包括前線巡邏工作，或刑事調查工作。課程要求學員撰寫專題報告、畢業報告等。

周一鳴表示，期望最快今年底正式推出，如學員完成課程，亦可繼續報讀碩士課程等，警方日後會就課程再作介紹。

至於26/27財政年度警隊招聘情況，他表示，共招聘30位見習督察及362位警員。他指，警方於9月、10月，在本地和內地大學展開一連串招募活動。另外，警方亦會前往廣州的暨南大學及福建的華僑大學，招募在內地讀書的本地學生加入警隊。