食環督察拒平分六合彩獎金　周一鳴：已凍結被捕人戶口款項

全城矚目的六合彩50周年第二期2.28億元金多寶上周六（5日）攪珠，據悉食環署活化街市組有15名人員合資購買彩票，中了半注頭獎，派彩約3,100多萬元，但負責購買的衞生督察表明不願平分彩金，之後懷疑「潛水」沒有現身。同事報警後，警方於昨日（11日）以涉嫌盜竊拘捕涉事的36歲男子。警務處處長周一鳴今日（12日）回應事件時說，警方已凍結其銀行戶口相關款項，案件交由西區警區刑事支援隊繼續調查。



被問到警方為何以盜竊罪拘捕涉事人、如各方就分款有共識是否不涉盜竊等，他指，不便評論六合彩案件，留待同事調查。



六合彩50周年第二期2.28億元金多寶上周六攪珠，吸引大批巿民碰運氣。（資料圖片／陳浩然攝）

六合彩50周年第二期2.28億元金多寶上周六攪珠，吸引大批巿民碰運氣。（資料圖片／羅日昇攝）

消息指，食環署活化街市組有15人合資購買該期六合彩，由36歲姓凌的衞生督察負責購買，其後中了半注頭獎，派彩約3,100多萬元。惟凌不願平分彩金，因而與同事起糾紛。周三（9日）晚上雙方曾談判，同事擔心他私吞全部獎金，於是報警。

警方回覆查詢時確認，9月9日接獲一名男子報案，指於9月5日與數名同事合資購入彩票，並由其中一名男同事負責購買。惟中獎後，報案人與該名男同事就彩金事宜未能達成共識，涉及金額約3千萬元。

警方於昨日（11日）拘捕該名36歲本地男子，涉嫌「盜竊」，該名男子已獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到。

六合彩50周年第二期2.28億元金多寶上周六攪珠，全城矚目。（資料圖片／陳浩然攝）