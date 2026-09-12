支聯會｜申請集會變難？周一鳴稱不存在紅線　警按一籃子因素評估

警察學院結業會操今日（12日）舉行，警務處處長周一鳴會後回應支聯會一案，表示判刑反映案件嚴重性，批評有人在港區國安法實施後，仍肆無忌憚作出影響國安行為。被問日後申請集會會否變得困難，他強調不存在紅線，警方會根據一籃子因素評估集會風險，包括國家安全等。



至於案中證物、曾在港大展出多年的雕塑「國殤之柱」會否交還給藝術家高志活，周一鳴表示，目前法律程序尚未正式處理案件證物，相信法庭會依法作適當處置。



警務處處長周一鳴。（資料圖片／夏家朗攝）

周一鳴：判刑反映案件嚴重性

支聯會被控違反國安法案，昨日（11日）在西九龍法院作出判刑，前主席李卓人被判囚7年，前副主席鄒幸彤7年3個月，前副主席何俊仁5年2個月。警務處處長周一鳴會見傳媒時表示，判刑顯示案件嚴重性，反映這並不是普通的國安案件，尤其在港區國安法實施後，仍肆無忌憚作出影響國安行為，相信法官已在判辭詳述嚴重性。

「國殤之柱」去向未明 周一鳴：相信法庭會作適當處置

屬案中證物、曾在港大展出多年的雕塑「國殤之柱」，處置方案未有定論。製作「國殤之柱」的丹麥藝術家高志活日前稱，已向高等法院、律政司及香港大學發信要求取回，但未獲回覆。

被問會否交還「國殤之柱」，周一鳴表示，目前法律程序尚未正式處理案件證物，相信法庭會依法作適當處置。

屬案中證物、曾在港大展出多年的雕塑「國殤之柱」，處置方案未有定論。（資料圖片／盧翊銘攝）

周一鳴：警方一籃子因素評估集會申請 不存在紅線

被問日後申請集會會否變得困難，周一鳴說，所有公眾活動須根據公安條例向警方作出通知，警方會根據一籃子因素作風險評估，包括國家安全、其不參與集會的公眾的權利有否被影響等，並不能一概而論，亦不存在紅線。

他表示，看似重大國案案件完結，社會氣氛看似平和，但仍暗湧處處，仍有軟對抗，不能因而認為無國安風險。他提到8月31日晚上有一批人士在港鐵太子站外以不同藉口叫囂，無事實根據情況下作出所謂紀念活動。他說，社會上明顯仍有一小撮人蠢蠢欲動，煽動他人對特區政府污蔑，強調不能悼以輕心，維護國安不只是警隊責任，亦是大眾的責任，歡迎市民作出舉報。

警務處副處長（國家安全）簡啟恩致辭稱，雖然社會表面回復平靜，但面對的國安挑戰變得更無形、更複雜多變。（資料圖片／夏家朗攝）

簡啟恩：社會表面回復平靜 國安挑戰變得無形

警務處副處長（國家安全）簡啟恩在結業會操致辭稱，如沒有安全穩定的環境，再宏大的發展藍圖都只是空中樓閣。他指，2019年的動亂，令社會秩序和市民生活受嚴重衝擊、經濟發展停滯不前，全賴港區國安法和維護國家安全條例頒布實施，社會重返安全和發展正軌。

雖然社會表面回復平靜，但面對的國安挑戰變得更無形、更複雜多變，外部勢力從未停止對香港的干預，別有用心的人及組織利用各種軟對抗方式，抹黑特區政府施政，企圖向市民散播仇恨中央、以及特區政府的信息，警隊絕不可以掉以輕心。

今次結業會操共有17名見習督察及110名學警畢業。簡啟恩寄語，學員日後走到前線，除了要打擊傳統罪案，亦要防範意識形態的滲透，肩負起維護國家安全的責任。