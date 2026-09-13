施政報告前瞻｜2萬獎勵金下月屆滿　引入累進制可挽救低生育率？

【施政報告2026 / 新生嬰兒獎勵金 / 出生率香港】2025年全年出生登記數字為3.17萬宗，比10年前跌近五成，亦只有1960年代初的三分一，創歷年新低。為鼓勵生育，政府三年前開始發放2萬元新生嬰兒獎勵金，計劃今年10月屆滿，仍未知會否延續，成為施政報告焦點之一。有立法會議員建議保留2萬元計劃，但倡設退場機制，直至政府訂立長遠生育政策；另有議員倡引入累進制，二胎家庭可獲發多50%獎勵金，即合共3萬元，並解釋因生第二胎的門檻比生第一胎低，做法亦配合國家十五五規劃，多孩家庭的獎勵愈高。



有智庫則關注，目前託兒服務供應不足，其中2021/22年大埔區的2歲以下幼兒照顧服務名額，平均271名幼兒爭一個名額，並建議政府優先增加零至兩歲日間照顧服務，在每區設立可量度的名額目標，減低家庭焦慮，讓父母相信有孩子後仍可維持工作。



2025年全年的出生登記數字為31,714宗，創歷年新低。（資料圖片／廖雁雄攝）

去年3.17萬嬰兒出生 僅為1960年代初三分一

2025年全年出生登記數字為3.17萬宗，對比10年前共6.08萬宗出生登記，去年數目大幅跌近五成，只有1960年代初的三分一，創歷年新低。統計處最新數字亦顯示，去年中至今年中有2.97萬名嬰兒出生，首次跌穿3萬水平。

為何市民不願生育？民建聯立法會議員林琳早前受訪稱，留意到不少90後、00後女性不會視婚育為必需品，加上環球經濟不穩，生活成本增加，有年輕夫婦不願置業「被層樓綁住」，亦思考更多生活可能性，例如到其他國家工作，「當生活規劃不穩定，他們根本不會想到生育那一步。」

2025年全年的出生登記數字為31,714宗，創歷年新低。（資料圖片／廖雁雄攝）

2023年起推生育組合拳 至今7.8萬人領獎勵金涉15.54億

政府2023年起推出組合拳鼓勵生育，包括推出居屋「家有初生優先選樓計劃」，凡有嬰兒的申請者可優先選樓；推出公屋「家有初生優先配屋計劃」，縮減家庭輪候時間；提供税務優惠，2026/27課稅年度起子女基本及額外免稅額更提高至14萬元；逐步增加體外受精治療的輔助生育服務名額，五年內由每年1,100個增加至每年1,800個。

政府自2023年起向父母發放2萬元新生嬰兒獎勵金，計劃為期三年，將於今年10月底屆滿。目前未知政策會否延續，料將於施政報告公布。政府回覆查詢指，截至今年8月31日，共接獲約78,006宗合資格申請，並已向77,709名申請人發放獎勵金，總共發放金額約15.54億元。

民建聯立法會議員林琳早前受訪稱，留意到不少90後、00後女性不會視婚育為必需品，加上環球經濟不穩，生活成本增加，有年輕夫婦不願置業「被層樓綁住」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

2萬元去留？ 議員倡引入累進制

林琳認為，現階段可保留2萬元獎勵金計劃，但倡設退場機制，直至政府訂立長遠生育政策。她認為，派錢措施只屬短期，建議政府針對處於適婚年齡、即介乎25至45歲女性進行研究，了解她們的生活壓力、育兒考慮等，從而推出針對性措施。

新民黨立法會議員陳家珮亦反對取消2萬元計劃，並建議引入累進制，舉例二胎家庭可獲發多50%獎勵金，即合共3萬元，及後每多一胎的遞增幅度維持在30%。她解釋，生第二胎的門檻往往比生第一胎低，因該家庭已購置育兒產品，「如果她已經生了一胎，可能只需要少少推動」。她認為，2萬元計劃是政府向社會釋放信息，希望提高生育數字，而累進制的做法亦配合國家十五五規劃，多孩家庭的獎勵愈高。

新民黨立法會議員陳家珮贊成保留2萬元獎勵金，並提議採取累進式安排，第二名嬰兒可獲更多獎金。（資料圖片／夏家朗攝）

不過，她認為推動生育不能單靠「政府畀封大利市」，需要其他政策配合。她指，現時不少婦女在事業上晉升至管理層階級，不願生育犠牲事業，建議當局向婦女提供累進式稅務減免，薪酬愈高、稅務減免愈多，提高她們生育意願。她又建議制定全面的人口政策，舉例為生育率制定KPI，讓不同政策有所協調，「如果教育局見到這個政策導向，或不會取消2500元學生津貼。」

智庫指託兒服務供應不足 大埔區271個幼兒爭一名額

團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監水志偉關注，本港工時長，不少夫婦擔心未能同時兼顧職場和家庭，對生育卻步。他指，目前託兒服務供應不足，截至今年首季全港約有4.3萬個3歲或以下的幼兒中心名額，其中政府資助名額佔兩成、約有8,700個，其餘須按市價自付；當中專為3歲或以下提供全日制照顧的資助獨立幼兒中心的名額僅得1,536個。

他指，在名額短缺的地區，家長甚至須跨區為其子女尋找託管服務。他引述立法會秘書處研究指，2021/22年度2歲以下幼兒照顧服務名額2,027個，平均40名幼兒爭奪一個名額，個別地區如大埔區競爭甚至高達271比1。

團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監水志偉。（資料圖片／團結香港基金提供）

倡優先增零至兩歲日間照顧服務

他說，託兒服務雖未必會立即令人決定生育，但能減低家庭的實際風險和焦慮，讓父母相信有孩子後仍可維持工作。他建議優先增加零至兩歲日間照顧服務，在每區設立可量度的名額目標；同時提供社區應急託管、延長服務時間和在校課後託管。他又提議逐步延長父親有薪侍產和育兒假，研究夫婦共享育兒假。