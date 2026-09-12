施政報告前瞻｜北都大學城擴容建共享校園　百億貸款杯水車薪？

【施政報告2026】行政長官李家超將於下周三（16日）發表香港首份五年規劃及本屆政府任期內最後一份《施政報告》，面積達1000公頃北都大學城區的發展備受學界關注，當局表明其發展模式將有別於傳統獨立校區，改而推動共享校園。已規劃的三個校園區位於洪水橋、牛潭尾和新界北，佔約300公頃，各自有不同定位。其中洪水橋3幅用地預計在本月內率先推出，希望吸引內地和海外的院校與本港大學合作落戶，推動產學研發展。



身兼嶺南大學校長特別顧問（公共事務）的選委界立法會議員劉智鵬，同意應更積極吸引內地與國際院校與本港大學合作落戶大學城。他又指，政府預留100億元貸款支持院校於北都建設校舍，有關金額杯水車薪，「起兩棟像樣啲嘅大樓已經冇咗」，相信政府未來會「加碼」，亦建議政府協助院校融資如統一發債。



施政報告2026．五年規劃｜北都大學城落地 學生津貼、租置重推？

北都大學城分佈於牛潭尾、洪水橋/厦村新發展區及新界北新市鎮。圖示為牛潭尾大學城的模擬圖。（立法會文件）

北都大學城從2023年《北部都會區行動綱領》首次提出，按原先規劃預留約60公頃土地發展，三年間多次擴大發展規模，增加到至少80公頃、100公頃，到現時核心校園區達300公頃、兼具產業與配套的總體「大學城區」更擴展至超過1,000公頃。當局將以「一城五元素」的概念作規劃建設，每個大學城區將涵蓋教育、科技、人才、產業和城市建設五個元素，推動「產、學、研」協同發展和教育、科技、人才一體化發展。

冀將大學城打造成教育和創新樞紐

政府早前率領「北都發展委員會」轄下「大學城籌劃及建設組」代表團訪問德國，考察當地高等教育和創新科技建設，為北都大學城的規劃建設提供參考依據。政務司司長陳國基指，期望將北部大學城打造成一個充滿活力的教育和創新樞紐。

大學城共有洪水橋、牛潭尾和新界北三個校園區。洪水橋園區側重高端產業與物流領域，重點發展專業學科及產學研合作；牛潭尾園區聚焦人工智能與生物科技等前沿創科，科大第三間醫學院亦會落戶於此；新界北園區聚焦發展文藝旅遊綜合產業及相關學科，香港演藝學院的第二個校舍將進駐該區。

元朗牛潭尾真善路附近預留用地興建科大醫學院。(資料圖片)

教育局長蔡若蓮早前指，歡迎內地和海外院校與本港大學合作，落戶北都大學城。（資料圖片）

推共享校園模式 歡迎海外院校與港院校合作落戶北都

當局期望打破傳統獨立校區模式，參考國際大學城經驗，推動多所院校共享教學樓、實驗室、圖書館、運動場、宿舍及生活配套，更有效利用土地資源。教育局局長蔡若蓮早前表示，對每幅用地可容納多少間學校持開放態度，歡迎內地和海外院校與本港大學合作，落戶北都大學城。

蔡若蓮又指，將會於9月推出洪水橋大學城用地，供有意進駐的合資格專上院校申請，有關土地會分階段發展。洪水橋片區的3幅北都大學城用地的總面積，由最初計劃的9公頃，增至22.4公頃，首幅5公頃土地最快今年內完成平整，屆時可交付予中標的進駐院校發展。

第二階段牛潭尾片區，早期規劃預留約52公頃，首幅平整土地將在2028年推出；新界北大學城，佔約40公頃，於2029至2030年開始推出首幅平整用地。

政府將會於9月推出洪水橋大學城用地，供有意進駐的合資格專上院校申請。

圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

19間專上院校有意進駐大學城 包括八大院校

目前共有19間專上院校有意進駐北都大學城，包括八間資助大學。當中，科大表示，有意建設「衛星校園」，發展跨學科研究、未來醫藥和未來創新科技；浸大指，有意將全部或部份校園遷入，並設立中醫藥科研機構；城大指，有意進駐興建分校，用作進行科研，但不考慮遷校；嶺大指，有意設立「第二校園」，希望能在洪水橋興建新實驗室用作研究或教學。

嶺南大學歷史系教授劉智鵬（資料圖片/黃浩謙攝）

政府100億元貸款不足夠 倡統一發債助院校發展

嶺南大學校長特別顧問（公共事務）暨傳訊及公共事務處處長劉智鵬認同，應更積極吸引內地與國際院校與本港大學合作落戶大學城，但認為應由大學作主導。他指出，香港是一個自由港，可與世界各地對接，亦是實施普通法的地方，這些都是可吸引海外大學的因素。他提到理想產學研的合作模式由香港負責研發、融資及國際接軌，再由具備工業基礎的內地將其將化成實際的產品。

劉智鵬指，大學城不應只是讓院校擴大其規模，多收一點學生，「我哋唔需要用一個咁大嘅北都嚟做呢啲嘢」，而應用作強化大學的轉化。他提議，將現行高等教育與科研研究評審工作中的「知識轉移」比重提高至50%，以提供足夠誘因讓教授將研究轉化為實際的商品或服務，帶動香港產業經濟的發展。

至於政府預留100億元，以貸款方式支持院校於北都建設校舍。劉智鵬認為100億元只是杯水車薪，「起兩棟像樣啲嘅大樓已經冇咗」，相信政府未來會「加碼」。至於大學自主發債，他認為部份知名度較低的大學難以獨自融資，建議政府統一發債，以支援院校發展新校舍。他又認為，大學城現時缺乏發展細節，要討論進駐是言之尚早。