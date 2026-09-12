東涌42區三座公屋項目　混凝土強度疑未達標　房屋署正嚴肅跟進

東涌第42區三座公屋發展項目的混凝土強度出現問題。房屋署今日（12日）表示，今年8月底至9月初，工程團隊於恒常的混凝土方塊強度測試結果中，發現東涌第42區公營房屋發展項目第3座、第4座及第5座部分結構構件的混凝土質量需要按要求進一步審視及測試。



署方表示會嚴肅跟進，已要求承建商盡快提交詳細報告、糾正及修繕方案予工程團隊審批，承建商亦已即時更換混凝土供應商。



東涌。（資料圖片）

房署：已要求承建商提交報告及更換混凝土供應商

房屋署指，工程團隊已即時指示承建商按合約標準抽取額外混凝土芯樣本進行抗壓強度測試，以評估混凝土強度是否符合設計及合約要求，並要求承建商盡快提交詳細報告，以及糾正及修繕方案予工程團隊審批，以嚴格實施補救措施。承建商亦已即時更換混凝土供應商。

房屋署亦同時通知其他工程團隊，對同類地盤工程進行全面排查和抽驗，暫時未有在其他地盤發現同類問題。房委會將持續執行統一和嚴格的檢測程序，確保所有混凝土經獨立認證檢驗合格後方可使用。

房委會強調將貫徹嚴肅跟進原則，待全面調查結果出爐後，如證實承建商有任何問題，定必按合約條款，將其表現反映於表現評分機制。評分機制的得分可直接影響其日後投標機會；若情況嚴重，房委會更會考慮採取更嚴厲的規管行動，包括暫停有關承建商的投標資格。

房屋署指，承建商現時已調整地盤施工流程。署方會密切監察工程進度和質素，目標是在確保完全符合法例及結構安全標準的前提下，於原定合約完工期前竣工。