啟盈苑｜業主投訴住戶集體拆廚廁牆　房屋局指獲轉介12疑違規單位

【居屋／啟盈苑／啟德／預製廚廁／MiC／裝修】《香港01》周五（4日）報道，採用「立體預製浴室及廚房」組件、近月入伙的啟德啟盈苑，有業主聲稱該屋苑兩座大廈共有近30戶私下拆去廚廁牆，並稱已向房屋局投訴。根據該業主提供的照片，有單位廁所牆身大部份被拆去。



房屋局今日（5日）最新回覆指，房屋署高度重視並立刻採取行動及積極跟進，至現時為止，管理處共轉介了 12 個單位的懷疑違規情況至房屋局獨立審查組。審查組在收到檢舉資料後，上星期已成功進入 9 個單位進行突擊及現場稽查，雖然沒有發現單位有結構牆被拆除，但發現其中7個單位的廚房防火門被拆除。審查組會依法向該等單位業主採取執法行動。



據投訴人提供的圖片，單位廁所牆身大部份被拆去。（受訪者提供）

啟德啟盈苑。（資料圖片）

投訴人提供的照片顯示，屋苑地下的建築廢料堆中，有牆身的金屬結構。（受訪者提供）

投訴人提供的照片顯示，屋苑地下的建築廢料堆中，有牆身的金屬結構。（受訪者提供）

房屋局表示，啟盈苑結構設計圖則已列明「立體預製浴室及廚房」組件緊連大廈外牆或走廊的牆身，屬於大廈結構，而其餘廚房及廁所內牆身並不屬於大廈結構。

啟盈苑現時已有逾九成（超過 1,600 個）單位交付業主。承建商和房屋署團隊一直按照業主所提交的欠妥報告，在業主准許下進入單位視察和執修。紀錄顯示，房屋署並沒有在要求執修的單位當中，發現拆除牆身的情況。

房屋局指，暫未發現單位有結構牆被拆除，就初步懷疑違例建築工程個案，獨立審查組會繼續全力調查。（政府新聞網圖片）

此外，房屋署工程團隊亦一直與管理處保特緊密溝通，主動查察及處理違規舉報。管理處如收到投訴或發現懷疑違規情況時，房屋署會協助檢查記錄，管理處亦會隨即轉介房屋局獨立審查組（審查組），調查是否出現違規情況和考慮執法行動。至現時為止，管理處共轉介了 12 個單位的懷疑違規情況至審查組。

審查組在收到檢舉資料後，已即時採取主動執法行動，並迅速到場視察。審查組上星期已成功進入 9 個單位進行突擊及現場稽查，雖然沒有發現單位有結構牆被拆除，但發現其中 7 個單位的廚房防火門被拆除。審查組會依法向該等單位業主採取執法行動。

局方指會保持高度警惕，如再發現任何違規改建或違規拆除相關設施的情況，定必嚴肅跟進，並採取相應的執法行動。

售樓說明書列明，啟盈苑所有單位都採用了混凝土「立體預製浴室及廚房」建築法。（房委會文件截圖）

這宗住戶「集體拆牆事件」緣於有啟盈苑業主，近月經過其他正進行裝修的單位時，發現管理處職員與裝修師傅在爭執，因而揭發有其他單位私下拆去廚廁牆身。根據該業主提供的圖片，可見有單位的廁所牆身大部份已被拆去，另有圖片顯示屋苑地下堆滿的建築廢料，有牆身的金屬結構在當中。據該業主表示曾與其他業主統計，屋苑兩座樓宇已知有近30戶拆去廚廁牆身，指該些業主自私，擔心若每戶都跟隨，會影響大廈結構，又指已就此向房屋署投訴。

房屋局9月3日回覆《香港01》表示，審查組接到舉報後，已立即進行突擊巡查，暫未發現單位有結構牆被拆除。但就初步懷疑違例建築工程個案，審查組會繼續全力調查，如證實有任何違反《建築物條例》的個案，審查組定會果斷執法，包括向業主發出法定命令要求將單位恢復原狀，如情況持續會向相關人士提出檢控。