瑪麗醫院壞𨋢｜工程師指可縮細機廂惟減運力　質疑安全證書合規性

去年年底分階段啟用的瑪麗醫院「臨床大樓1」至今仍有多部升降機被圍封，發展局局長甯漢豪周二（8日）證實，升降機槽與外牆結構尺寸存在偏差，導致安裝時「虛位」不足。資深電機及設施裝備工程師何永業今日（9日）接受電台訪問時，質疑工程團隊當初在檢驗報告及安全證書上簽署的合規性，又指無任何機制能夠保證無人作虛假申述，防止詐騙。



去年年底分階段啟用的瑪麗醫院「臨床大樓1」至今仍有多部升降機被圍封。（資料圖片/羅敏妍攝）

甯漢豪周二回應事件時，提及升降機槽與外牆結構尺寸存在偏差，致使安裝時「虛位不足」，惟未有正面回應升降機槽是否出現結構性傾斜。

何永業在商台節目《在晴朗的一天出發》中指出，升降機槽在興建過程中存在輕微偏差屬正常現象，通常可透過調整導軌支架長短，或鑿走局部凸出的混凝土牆身作修補。然而，若偏差過大至上述方法均無法解決，便要考慮要求製造廠重新訂製尺寸較小的升降機機廂。

不過，若最終需要縮小機廂尺寸，對醫院這類設施而言，運載力將大大減少，「等於原本小巴坐16人，而家坐唔到16人，細了坐14人。」

資深電機及設施裝備工程師何永業。（資料圖片／廖雁雄攝）

對於外界關心工程是否涉及人為失誤或監管不力，何永業指，根據現行法例，註冊升降機工程師在完成測試後，須簽署包含18大項測試內容的檢查報告，聲明升降機在「無明顯缺陷」及「安全工作狀態」下運行，並向機電工程署提交申請表及安全證書。

何永業：審批建基於工程師誠信與法律聲明 不可能逐部機實地微觀檢視

何永業強調，機電署主要是基於對專業工程師誠信與法律聲明的信任作審批，不可能對每部升降機進行逐一實地微觀檢視。他又表示，如果有專業人士簽署聲明並確認一切合規，但事後短時間內卻出現大量故障或尺寸規格不符，社會必然會質疑當初為何能順利收樓與簽發證書，「為何簽署之後收貨會出事？呢個係大家關心嘅」。

他認為，現行審批制度建立於法例聲明之上，若有人涉嫌虛報或欺瞞，任何監管制度都難以完全防範。何永業認為發展局與機電署的跟進方向正確，焦點應放在當初工程團隊交接時的線錘測試及驗收紀錄是否真實準確，以及為何會在收樓後短時間內爆發多項技術問題。