東涌公屋地盤混凝土強度未達標　涉事安保捲多宗事故屢被停投標

東涌第42區的興建中公屋發展項目，被揭其中三座的部份結構構件混凝土強度疑有質量問題，房屋署今日（12日）證實需按要求進一步審視及測試。根據房委會文件，有關地盤的承建商為「安保工程」，於2025年獲批出價值高達54億元的建築工程合約。



涉事的安保工程近年事故不斷，曾被發展局罰停投標公共工程，包括安保承建的屯門小欖樂安排、屯門欣寶路及柴灣常安街3個簡約公屋地盤，去年被揭螺絲被剪短，遭當局罰暫停承建公共工程、供應物料等投標資格一年，目前仍未被解除禁投票令；另安保工程同時承建的瑪麗醫院「臨牀大樓1」，近期亦被揭升降機故障問題。



「東涌第42區第一期和第二期公營房屋發展計劃的建築工程」合約價值54億元。（房委會文件）

東涌第42區公屋地盤。（資料圖片／黃學潤攝）

東涌第42區公屋地盤。（資料圖片／黃學潤攝）

根據房委會文件，房委會於2025年2月以54億元，向「安保工程有限公司」批出東涌第42區第一期和第二期工程公屋發展計劃的建築工程合約，涉及6,372個公屋單位。現場地盤告示版顯示，工程料2028至2029年完工。

翻查資料，安保工程近年捲入多宗工程問題、事故不斷，其中由安保工程承建的柴灣常安街、屯門欣寶路及小欖樂安排的3個簡約公屋地盤，去年10月被發現在施工過程中有螺絲遭剪短、螺絲孔被擴大等違規情況。至今年一月，發展局停止「安保」認可公共工程承建商名冊及認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊內的投標資格一年。

建築署當時又稱，由於調查過程中發現事件有可能涉及涉嫌提供虛假陳述的刑事行為，已向警方舉報。

柴灣常安街簡約公屋項目。（資料圖片／廖雁雄攝）

屯門欣寶路簡約公屋項目。（資料圖片／鄭子峰攝）

小欖「樂安排」簡約公屋項目。（資料圖片／夏家朗攝）

安保亦涉及去年7月27日在港島南區一個政府工務工程建築工地發生的致命工業事故，局方其後公布按規管機制，暫停安保的建築類別工務工程投標資格3個月至10月27日。其間，安保須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按審核結果提交改善方案及完成落實改善措施；待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。

安保工程同時承建瑪麗醫院新臨床大樓 近期揭升降機故障

另外，安保工程為瑪麗醫院「臨牀大樓1」總承建商，該大樓近期疑因升降機槽尺寸有偏差，導致升降機多次故障。機電署紀錄顯示，去年7月至今年6月，大樓共發生七宗需呈報的升降機機件故障，其中6六宗導致有人受困，有4宗乘客不適。建築署指，新大樓28部升降機中，有24部皆出現較多運作不暢順或穩定性的問題。

8月12日，瑪麗醫院「臨床大樓1」內大部份升降機均被鋼板或膠圍欄圍封，暫停使用。（《香港01》記者攝）

至於今次涉事的東涌第42區公屋項目地盤，今年1月亦曾發生工業意外，一名30歲姓李男工人疑意外踏空，向後跌倒被鋼筋插中臀部，須送院救治。房屋署當時指，地盤正進行上蓋工程。