簡約公屋剪螺絲｜承建商、工程師、顧問罰停賽　涉虛假陳述已報警

政府去年10月公布，「安保－俊和聯營」三個簡約公屋地盤的螺絲遭剪短，及有鐵板的螺絲孔遭擅自擴大，事後建築署進行獨立調查，向房屋局及發展局提交報告。局方今日（16日）接納調查結果，停止「安保」認可公共工程承建商名冊及認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊內的投標資格一年，至於「安保－俊和聯營」由於不涉及工地施工和監管，因此不在懲處之列。由承建商聘請的結構工程師公司及由建築署聘請的項目管理顧問公司，則分別停止投標資格一年及半年。



建築署又稱，由於調查過程中發現事件有可能涉及涉嫌提供虛假陳述的刑事行為，已向警方舉報。



建築署今日（6日）公布，「安保－俊和聯營」的三個簡約公屋地盤，有螺絲遭剪短、有鐵板的螺絲孔遭擅自擴大。圖為柴灣常安街項目。（廖雁雄攝）

發展局指，因應調查結果，已按規管機制，執行懲處措施。其中，負責工地施工及相關質量監管工作的安保工程有限公司，其在認可公共工程承建商名冊及認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊內所有相關類別的投標資格，會暫停一年。至於與安保聯營的俊和建築工程有限公司，主要就項目提供工程規劃的策略意見，並不涉及工地施工和監管，因此不在懲處之列。

涉事工程師及顧問分別被「停賽」一年及6個月

至於負責提供和管理涉事駐工地結構工程師的黃志明建築工程師有限公司，在「建築及有關顧問公司遴選委員會」顧問名單內，所有相關類別的投標資格，亦停止一年。

負責提供項目管理和管理駐工地監督的王董建築師事務有限公司，其在「建築及有關顧問公司遴選委員會」顧問名單內所有相關類別的投標格，則停止6個月。當局解釋，「停賽期」設為6個月，是考慮其並非在所有項目工地出現監管缺欠。

調查過程揭或涉虛假陳述 建築署已報警

當局又指，初步證據顯示安保在建築工程方面涉嫌觸犯嚴重疏忽或行為不當，建築署會根據《建築物條例》轉介註冊承建商紀律委員會處理。由於調查過程中，發現事件有可能涉及涉嫌提供虛假陳述的刑事行為，建築署已向警方舉報。

房屋局則表示，已責成建築署必須繼續嚴格督促承建商推進補救工作及餘下的工程，以原有完工日期為目標，確保各個項目符合相關安全要求。承建商已於去年11月初開始進行補救措施，包括挪開及重裝涉事模組等，亦會承擔補救措施而產生的所有相關費用。

房屋局又指，若補救措施導致合約完工日期有所延誤，承建商須承擔遲延損害賠償；建築署已要求承建商更換所有負責工程監督的駐工地人員，並已要求項目管理顧問更換所有駐工地監督。

建築署亦即時加強政府工地監督人員每天全職於前線直接監督工地，及安排署方的結構工程師現場進行額外的突擊抽查及審核。