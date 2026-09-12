東涌42區公屋石屎未達標　工程師指不常見　影響須視乎強度與範圍

東涌第42區三座公屋發展項目的混凝土強度疑未達標，房屋署表示會嚴肅跟進，已要求承建商盡快提交詳細報告、以及糾正及修繕方案予工程團隊審批，目標原定合約完工期前竣工。



有工程師表示，今次情況並不常見，石屎強度不足可由不同原因造成，包括用震筆堅固石屎時間不足、或人為不當地在石屎加水等。至於對工程影響，他指視乎石屎強度比原定要求相差多少，以及受影響範圍有多大，估計須鑿掉石屎再重鋪。大圍柏傲莊III曾因用錯低強度混凝土，最終拆卸重建，他相信只屬個別事件。



現場所見，曾有混凝土攪拌車進入地盤。（梁偉權攝）

房屋署工程團隊於今年8月底至9月初，於恒常的混凝土方塊強度測試結果中，發現東涌第42區公營房屋發展項目第3座、第4座及第5座部分結構構件的混凝土質量，「需要按要求進一步審視及測試」。署方表示會嚴肅跟進，已要求承建商盡快提交詳細報告、以及糾正及修繕方案予工程團隊審批，目標原定合約完工期前竣工，承建商亦已即時更換混凝土供應商。

工程師分析或涉人為不當在石屎加水 或用震筆堅固石屎震動時間不足

香港工程師學會結構分部前任主席陳世昌表示，今次情況並不常見，石屎強度不足可由不同原因造成。一般而言，地盤工友會利用震筆堅固石屎，但如果震動時間不足，令石屎出現俗稱「黃蜂竇」的形態，有可能令石屎強度不足。他又指，如工友不當地在石屎加水，以便將石屎放在建築構件，亦有可能影響石屎強度。

若範圍大、強度與原定要求相差遠 或對結構有影響

至於石屎強度不足對工程有何影響，陳世昌指，需視乎石屎強度比原定要求相差多少，以及受影響範圍有多大。他舉例，如果只涉及局部樑柱，便會鑿掉石屎再補回。不過，如果涉及範圍大，又或者石屎強度比原定要求相差甚遠，便對樓宇結構產生影響。

大圍柏傲莊III用錯低強度石屎 工程師料只屬個別事件

他指，一般石屎強度介乎 30 至 60 MPa，假設該工程設計要求強度為 45 MPa，但實際只採用 10 MPa 石屎，強度不足以支撐，對結構影響很大。他提到，大圍柏傲莊III曾因用錯低強度混凝土，須拆卸重建，不過相信只屬個別事件。

被問現階段才發現工程有異是否太遲，他指雖然未知道具體工程進度，但一般有三個檢查石屎強度的工序，其中兩個工序都在鋪設石屎後才檢查，包括「現場打槍」及「取芯」將石屎樣本拿到實驗室檢驗石屎強度，相信符合一般做法，該時間點發現並非不尋常。

房屋署表示，東涌第42區公營房屋發展項目第3座、第4座及第5座部分結構構件的混凝土質量，需要按要求進一步審視及測試。（梁偉權攝）

立法會議員梁文廣表示，今次事件由房屋署工程團隊於恆常檢測中主動發現，初步評估今次事件對整體公營房屋供應的影響暫時有限。（資料圖片／林遠航攝）

房委會以$54億向安保批出合約

翻查資料，房委會於2025年2月以54億元，向安保建築工程有限公司批出東涌第42區第一期和第二期工程公屋發展計劃的建築工程合約。現場告示版顯示，工程料2028至2029年完工，涉6,372個公屋單位。今午所見，曾有混凝土攪拌車進入地盤。

東涌第42區公營房屋發展項目的承辦商為安保工程。（梁偉權攝）