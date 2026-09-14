Stephen Curry訪港｜梁銶琚女生與巨星合照：贏咗99.999%嘅人！

NBA超級球星史提芬·居里（Stephen Curry）今早（14日）到訪屯門順德聯誼總會梁銶琚中學，與師生交流，場內有逾百球迷守候。巨星駕臨學校，原來學生們早已略有所聞，而最快「收到風」的當然是籃球隊。該校女子籃球隊隊員蕭同學向《香港01》記者透露，大約一星期前，籃球隊已經提早知道消息，男子隊員更一聽就到處散播。她坦言對於巨星來訪的心情是：「肯定會期待，全校都期待。」



蕭同學透露大約一星期前已「收到風」指Curry會訪校。(王譯揚攝)

蕭同學透露，原來校方最初或未必讓學生接觸或拍攝Curry，又指學校曾打算安排Curry來訪時段，只准學生待在課室，連洗手間也不可以去：「有人話要帶相機，之後有人話可能偷偷地同老師講去洗手間之後偷去影嘅。點知結果唔俾我哋去洗手間」；其間校方會在課室以電視直播過程。但最終今日校方放寬，讓全校學生都可以去操場，親眼見到巨星一面。

蕭同學展示男子籃球隊與Curry的合照。(王譯揚攝)

蕭同學指，Curry大約今日上午10點到校，約11時離開。惟只有校方能取得其簽名，學生則沒有機會。她直言自己喜歡Curry；該校男女子籃球隊都可以跟Curry合照，被問及心情時，蕭同學笑言：「贏咗99.999%嘅人！」

至於其身邊的鄰校朋友，聽罷感到羨慕：「唔知點解佢學校可以睇到！」蕭同學則向記者展示她所拍攝的Curry照片，包括男子籃球隊的合照等，展示期間她亦難掩喜悅。

蕭同學（左）能與巨星合照，笑言「贏咗99.999%嘅人」；鄰校朋友則感到羨慕。(王譯揚攝)

今早Curry踏入梁銶琚中學球場一刻，隨即引發全場師生歡呼。活動期間，Curry以廣東話向全場介紹自己：「我係咖喱仔！」再次引起全場歡呼。隨後他親自落場指導學生投籃，亦表演射三分球，並觀看及點評校隊比賽。完成校園活動後，Curry隨即轉往尖沙咀廣東道，出席體育品牌的宣傳活動。

NBA 超級球星史提芬·居里（Stephen Curry）今早（14日）到訪屯門順德聯誼總會梁銶琚中學，與師生交流。(王譯揚攝)