宏福苑｜眼科組織向受災長者提供免費白內障手術　不設資產審查

慈善機構睛彩慈善基金聯同多個眼科組織，今日（14日）公布向年滿60歲的宏福苑居民提供免費單眼白內障手術服務，居民由即日起至10月31日可透過WhatsApp登記，名額110個，先到先得。



睛彩慈善基金主席楊鳳儀說，計劃有多於21名眼科醫生、約10間眼科中心參與，預料居民的申請獲審批後，最快兩星期內可接受手術。她表示，早前經眼科醫生轉介下，有四名宏福苑居民已接受免費手術。



慈善組織睛彩慈善基金聯同多個眼科組織，向年滿60歲的宏福苑居民提供免費白內障手術服務。

大火數日後基金成功籌募一筆善款 大部份由眼科醫生捐贈

計劃由睛彩慈善基金執行，並與香港眼科醫學院、香港眼科學會、執業眼科醫生會合作。睛彩慈善基金創會會長周伯展說，宏福苑大火當日，多個眼科組織已商討向災民提供支援，數日後基金成功籌募一筆善款，大部份由眼科醫生捐贈。部份善款已用於購置眼藥水，供紀律部隊在救援期間使用。

不設資產審查 需交身份證副本及居住證明 鄧家彪辦事處核對資料

事發距今10個月，基金決定將剩餘少於130萬元善款，向災民提供免費白內障手術服務。計劃不設資產審查，合資格申請者需為年滿60歲、持有災民證的本地白內障確診患者。居民透過WhatsApp登記後，需提交申請所需文件，包括身份證副本、居住證明，以及眼科專科門診、轉介信或輪候白內障手術證明。由立法會議員鄧家彪辦事處核對資料後，便轉介至醫療機構提供服務。

單眼免費手術 料審批後最快兩周內做手術

今次計劃僅限單眼接受免費手術。睛彩慈善基金主席楊鳳儀說，經審批後最快兩星期內可接受手術，並預料有多於21名眼科醫生、9至10間眼科中心參與，「無論中心和醫生，都是收少少成本價做手術。」她說，手術前會先由眼科醫生檢查，確保病人身體狀況合適；預計手術為時半小時。

（左起）香港執業眼科醫生會會長袁淑賢、睛彩慈善基金主席楊鳳儀、睛彩慈善基金創會會長周伯展、香港眼科學會會長任卓昇。（任葆穎攝）

楊鳳儀：宏福苑較多年長居民 周伯展：白內障手術成功率非常高

被問為何提供白內障手術而非其他眼疾，楊鳳儀表示宏福苑較多長者居住，患白內障機率較高。周伯展補充，白內障手術成功率非常高，術前檢查和術後護理並不複雜，可以「一次過做」。

楊鳳儀說，早前經眼科醫生轉介下，有四名宏福苑居民已接受免費手術。今次計劃將提供110個名額，如限期前名額未滿，會考慮將善款用於其他眼科相關服務，向災民提供支援；如滿額，基金會視乎災民反應，考慮呼籲社會作出捐款。