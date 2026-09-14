流感｜17歲少年染甲流併發敗血性休克　衞生署：流感活躍程度上升

衞生署衞生防護中心今日（14日）錄得一宗嚴重的流感個案，涉及一名過往健康良好的17歲少年。他於上周五（11日）開始出現發燒、咳嗽、發冷、頭痛、肌肉痛和疲倦，翌日到伊利沙伯醫院急症室求診，被安排在該院的深切治療部留醫。他的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發敗血性休克。病人目前仍然留醫，但經治療後情況已轉趨穩定。



中心呼籲市民在季節性流感疫苗接種計劃周四（17日）展開後盡快接種，以保障自己和家人健康。此外，市民亦應時刻保持良好的個人和環境衞生，以預防流感及其他呼吸道疾病。



病人到伊利沙伯醫院急症室求診，被安排在該院的深切治療部留醫。（資料圖片）

中心初步調查顯示，男童於潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者暫時沒有出現病徵。中心會繼續調查個案。

衞生署：累計錄得20宗兒童感染流感嚴重個案

衞生署指，最新監測數據顯示，整體流感活躍程度上周進一步上升，並處於高水平。由6月底本港流感季節開始至今，累計錄得20宗兒童感染流感的嚴重個案，當中11宗已康復出院、4宗情況穩定、2宗情況嚴重、2宗情況危殆及一宗死亡。

由於近月社區的流感傳播廣泛，感染人數及嚴重個案均顯著增加。隨着開學後群集活動增加，中心預料流感的活躍程度在未來數周仍會處於高水平，學校的流感爆發個案亦會增加，因此學校和家長必須提高警惕並採取預防措施。

兒童患上流感 情況可能迅速惡化

中心提醒家長，兒童患上流感，情況可能迅速惡化，家長必須注意患病兒童的身體狀況，一旦發現病童情況轉差，例如出現呼吸急促、喘鳴、咀唇發紫、胸痛、神智模糊、持續發燒或抽搐等，必須立即前往急症室求醫。市民一旦出現呼吸道病徵，亦應盡快就醫。若與高危群組人士（如兒童、長者及有長期病患或免疫力低等）同住，在家中亦應佩戴外科口罩，以減低高危群組受感染的機會。其他有效減少疾病傳播方法包括保持家居衞生，經常清潔和消毒常接觸的表面，注意手部衞生和保持室內空氣流通。

疫苗接種計劃周四展開 家長可為子女填寫電子同意書

2026/27年度季節性流感疫苗接種計劃將於周四展開，包括季節性流感疫苗學校外展計劃。本年度學校外展計劃推出全新醫健通電子同意書功能，中心已向參與外展計劃的學校發放每間學校的專屬二維碼，以便學校分發給家長。二維碼已經生效，家長可為子女填寫電子同意書。暫時已有約80間學校會於9月內舉行外展活動，較去年同期大幅增加。預計學校外展工作將於12月中前完成，比去年提早約兩個星期。中心呼籲全港學校及家長和中心通力合作，盡早完成同意程序，早日安排學童接種流感疫苗。