流感｜2男童染甲流分別併發腦炎肺炎　開學後錄73宗學校爆發個案

衞生署衞生防護中心今（10日）公布，再錄得2宗兒童感染流感的嚴重個案，6月底至今累計錄得共19宗。



其中一宗個案涉及一名過往健康良好的11歲男童，因情況轉差，入住兒童深切治療部接受進一步治療，臨床診斷為甲型流感併發敗血性休克及腦炎。第二宗個案涉及一名有長期病患的6歲男童，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。兩人目前在兒童深切治療部留醫，情況嚴重。



中心指學校的流感樣疾病爆發個案自9月起大幅上升。截至9月9日，9月開學後涉及學校的爆發個案共有73宗。



衞生防護中心今（10日）表示，錄得兩宗兒童感染流感的嚴重個案，兩人上年度均沒有接種季節性流感疫苗。（資料圖片）

今年累計19宗兒童嚴重個案 當中2宗危殆、一宗死亡

衞生防護中心表示，香港現時處於流感季節，整體流感活躍程度持續攀升並處於甚高水平。2026/27年度季節性流感疫苗接種計劃將於9月17日展開，中心呼籲市民在計劃展開後盡快接種季節性流感疫苗。家長也可善用醫健通流動應用程式的電子同意書功能，為子女於計劃下遞交接種季節性流感疫苗同意書。

徐樂堅料學校爆發個案會增加 籲學校和家長提高警惕

中心總監徐樂堅醫生，本流感季節由6月底至今，累計錄得19宗兒童感染流感的嚴重個案。當中9宗已康復出院、5宗情況穩定、兩宗情況嚴重、兩宗情況危殆及一宗死亡。隨着開學後群集活動增加，中心預料流感的活躍程度在未來數周仍會處於高水平，學校的流感爆發個案亦會增加，因此學校和家長必須提高警惕並採取預防措施。

徐樂堅呼籲學校和家長必須提高警惕並採取預防措施。（資料圖片／黃浩謙攝）

開學至今爆73宗個案 共涉及398人 小學個案佔逾半

最新監測數據（8月31日至9月5日的一周），呼吸道樣本中流感病毒檢測陽性比率為13.05%，公立醫院的流感相關入院率為每一萬人口0.83宗，兩個指標在上周均有顯著增幅。主要流感病毒檢測為甲型（H1）流感（佔82%），其次為甲型（H3）流感（佔14%）。

中心指，學校的流感樣疾病爆發個案自9月起大幅上升。截至9月9日，9月開學後涉及學校的爆發個案共有73宗，包括幼稚園／幼兒中心（21宗）、小學（38宗）及中學（14宗），共涉及398人。另外，在安老院舍的流感樣疾病爆發的數字上周亦上升23宗，共涉及134人。