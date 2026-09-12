流感｜林文健：至上星期仍處高位　八成屬甲型H1　籲盡快接種疫苗

夏季流感仍然持續，衞生署署長林文健今早（12日）接受電台訪問說，直至上星期流感仍處於高水平，化驗室檢測陽性比率達13%，高於去年同期，目前八成個案為甲型H1。今年累計錄得19宗兒童嚴重個案，其中一人離世，他呼籲家長盡快帶子女接種流感疫苗。



季節性流感疫苗接種計劃下周四（17日）展開，他指超過99%學校已參加計劃，預計月內完成80間學校的疫苗接種。他提醒，如果學生未能在學校接種疫苗，家長可帶子女到參與「疫苗資助計劃」的私家醫生診所接種。



衞生署署長林文健呼籲市民接種流感疫苗，以減低重症和死亡的風險。（資料圖片／余俊亮攝）

入院比率上周每萬人口有0.83宗 高於基準線和去年同期

林文健接受商台節目「政經星期六」訪問時說，流感活躍度自6月起呈波浪式上升，至上星期仍處於高位，化驗室檢測陽性比率達13%，高於去年同期的12%。因流感入院的比率，上周錄得每萬人口有0.83宗，高於基準線水平，亦較去年同期的0.27宗高。現時有八成流感個案為甲型H1，近兩成是甲型H3，少數為乙型流感。

林文健指，今年累計錄得19宗兒童嚴重個案，其中一人離世，當中8宗涉及0至5歲，有5人沒有接種疫苗。他提到，目前0至2歲幼兒的流感疫苗覆蓋率約27%，仍有很大提升空間，呼籲家長盡快帶子女接種流感疫苗，以減低重症和死亡的風險。

衞生署署長林文健今早（12日）接受電台訪問說，直至上星期流感仍處於高水平，化驗室檢測陽性比率達13%，高於去年同期。（資料圖片／廖雁雄攝）

料月內完成80間學校疫苗接種

林文健表示，超過99%學校已參加流感疫苗學校外展計劃，首間學校會於下周五進行接種，預計月內完成80間學校的疫苗接種，並期望於12月中旬前為所有參與計劃的學校完成接種。

他說，有14間學校因行政、時間鋪排等問題未有參與計劃，衛生署已主動聯絡並提供協助。他提醒，如果學生未能在學校接種疫苗，家長可帶子女到參與「疫苗資助計劃」的私家醫生診所接種。