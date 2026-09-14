猴痘｜31歲男子確診　曾在外地及香港與陌生男子有高風險接觸

衞生署衞生防護中心今日（14日）表示，正調查一宗猴痘確診個案，涉及一名31歲男子。他於9月9日出現全身乏力，手掌、腳掌和生殖器官出現皮疹，翌日到衞生署轄下的社會衞生科診所求醫，已獲中心安排於瑪嘉烈醫院接受隔離治療。他的臨床樣本經中心公共衞生化驗服務處化驗後，證實對猴痘病毒呈陽性反應。病人目前情況穩定。



根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾在外地及香港與陌生男子有高風險接觸（性接觸）。暫時沒有資料顯示上述個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，中心正繼續就個案進行流行病學調查，會設法聯繫曾與他有高風險接觸的人士。



病人已獲安排於瑪嘉烈醫院接受隔離治療。（資料圖片／鄭嘉惠攝）

衞生防護中心表示，會將此個案通報世界衞生組織。中心強烈建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。市民亦應提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸。

今年累計錄20宗個案

衞生署指，自2022年至今，本港共錄得104宗猴痘個案（82宗本地個案和22宗輸入個案），包括上述個案，全部病人均為男性。自今年8月起，本港猴痘個案數字有所上升。截至今日，本年累計錄得20宗個案，包括15宗本地個案及5宗輸入個案，其中11宗為8月以來的新增個案。

流行病學調查顯示，近期發現的11宗個案中，患者均報稱為男男性接觸者或雙性戀男性，而各病例之間並未發現流行病學關聯。所有患者報稱曾在潛伏期內進行高風險性行為，包括與陌生人發生性行為，或在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為。中心已發信予全港醫生，提醒他們注意猴痘的病例及向高危人士提供接種猴痘疫苗的相關建議。

衞生署為高風險群組提供接種猴痘疫苗服務

猴痘疫苗可預防感染和嚴重疾病。衞生署為高風險群組提供接種猴痘疫苗服務，以下高風險目標群組人士可以自願形式接種猴痘疫苗：

曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去12個月有性傳播感染史；

負責照顧猴痘確診病人的醫護人員；

處理動物傳染痘病毒的實驗室人員；及

當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員。



高風險目標群組人士可於衞生署轄下全部社會衞生科診所（柴灣社會衞生科診所、灣仔男性社會衞生科診所、灣仔女性社會衞生科診所、油麻地男性社會衞生科診所、油麻地女性社會衞生科診所、容鳳書社會衞生科診所、粉嶺社會衞生科診所和屯門社會衞生科診所）及衞生署油麻地綜合治療中心接種猴痘疫苗，無須預約。

衞生署九龍灣綜合治療中心，以及醫院管理局伊利沙伯醫院和瑪嘉烈醫院的特別內科診所亦會為到診者提供猴痘疫苗接種服務。

一般不會經空氣或飛沫傳播

猴痘一般不會經空氣或飛沫傳播，亦不會經社交接觸傳播。中心提醒市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫，不應與其他人進行可能接觸到皮疹或體液的活動。