猴痘｜新增2個案　34歲患者潛伏期内與3陌生男子有性接觸

衞生署衞生防護中心今日（2日）公布兩宗猴痘確診個案，分別為38歲及34歲男病人，二人均曾在潛伏期內在香港與陌生男子有高風險接觸，目前情況穩定。中心表示，暫時沒有資料顯示上述兩宗個案之間，又或與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。



圖為2024年8月20日路透社拍攝的設計圖片中，有貼上「猴痘（Mpox）病毒檢測結果呈陽性」標籤的試管。（Reuters）

38歲患者生殖器官出現潰瘍兩周始求診

衞生防護中心今（2日）表示，正調查兩宗猴痘確診個案，並強烈建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。首宗個案涉及一名38歲男子，於8月19日起生殖器官出現潰瘍，由於症狀持續，8月31日向油麻地男性社會衞生科診所求診。根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸。

第二宗個案為一名34歲男子，他在8月27日時發燒，29日開始喉嚨痛，同日到明愛醫院急症室求診，並留院治理。他身體多處地方，包括面部、頸部、軀幹、四肢、生殖器官及臀部於9月1日起出現皮疹。根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾在香港與3名陌生男子有高風險接觸。

未有資料2患者與早前其他確診個案有流行病學關連

中心表示，已安排他們在醫院接受隔離治療，目前二人情況穩定。暫時沒有資料顯示上述兩宗個案之間或與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，中心正繼續就個案進行流行病學調查，會設法聯繫曾與相關個案有高風險接觸的人士。中心亦會將個案通報世界衞生組織。

衞生防護中心。（資料圖片）

至今累計79宗本地個案和20宗輸入個案

自2022年起至今，本港共錄得79宗本地個案和20宗輸入個案，全部病人均為男性。流行病學調查顯示，絕大部分個案曾進行高風險性行為，包括與陌生人發生性行為或在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為。

衞生署指出，猴痘疫苗可預防感染和嚴重疾病，呼籲高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。署方又提醒市民，尤其是暴露風險較高的人士，應採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫，不應與其他人進行可能接觸到皮疹或體液的活動。