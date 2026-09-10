猴痘｜31歲男子確診　潛伏期內曾在港與數名陌生男子有高風險接觸

衞生署衞生防護中心今日（10日）表示，正調查一宗猴痘確診個案，涉及一名31歲男子，他口腔潰瘍，面部、四肢、頸部及生殖器官出現皮疹，正在博愛醫院接受隔離治療，目前情況穩定。



中心指，他於潛伏期內曾在香港與數名陌生男子有高風險接觸（性行為）；暫時沒有資料顯示個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。



衞生防護中心。（資料圖片）

病人因發燒、喉嚨痛和輕微腹瀉求醫 目前情況穩定

中心指，一名31歲男子於上周五（4日）發燒、喉嚨痛和輕微腹瀉，同日到天水圍醫院急症室求診，隨即被轉送到博愛醫院接受治療。留院其間，他出現口腔潰瘍，身體多處地方包括面部、四肢、頸部及生殖器官出現皮疹，獲安排在該院接受隔離治療。其臨床樣本經中心公共衞生化驗服務處化驗後，證實對猴痘病毒呈陽性反應。病人目前情況穩定。

據病人提供的資料，他於潛伏期內曾在香港與數名陌生男子有高風險接觸。暫時沒有資料顯示個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，中心正繼續就個案進行流行病學調查，會設法聯繫曾與他有高風險接觸的人士。中心亦會將個案通報世界衞生組織。

本港累計共錄得103宗猴痘個案

自2022年起至今，本港共錄得103宗猴痘個案，包括81宗本地個案和22宗輸入個案，全部病人均為男性。流行病學調查顯示，絕大部分個案曾進行高風險性行為，包括與陌生人發生性行為或在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為。