港鐵感謝日2026｜10.24周六推半價優惠　包羅湖及落馬洲過境車程

港鐵公司今日（15日）公布按照票價調整機制下的「服務表現回贈」安排，將於下月24日的星期六安排「感謝日」，當日乘客使用八達通或「樂悠咭」乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士，或以二維碼乘搭重鐵網絡車程，均可享車費半價優惠。



港鐵指，半價優惠包括東鐵綫來往羅湖及落馬洲站的過境車程，並可與轉乘優惠、特惠站、全月通連接車程七五折優惠，以及政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃）同時使用。



港鐵公司9月15日公布按照票價調整機制下的「服務表現回贈」安排，將於10月24日的星期六安排「感謝日」。（資料圖片／廖雁雄攝）

根據港鐵票價調整機制，當「服務表現回贈」帳戶累積滿預設金額，港鐵公司會在特定星期六或星期日安排「感謝日」。

港鐵今日指，10月24日的半價優惠包括東鐵綫來往羅湖及落馬洲站的過境車程，並可與轉乘優惠、特惠站、全月通連接車程七五折優惠，以及政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃）同時使用。

半價乘車不包括東鐵綫頭等、機場快綫及高鐵

然而，半價乘車不包括東鐵綫頭等、機場快綫、港鐵接駁巴士、以實體或電子單程票、感應式信用卡或扣賬卡付費的車程以及高速鐵路（香港段）。

港鐵表示，會於港鐵感謝日2026當日安排額外職員在車站協助乘客，同時密切監察列車運作及車站情況，因應實際需要，適時調整列車服務及人手安排。