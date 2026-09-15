旅遊飲食界9.19-9.20嘉年華派嘉美雞　即睇送機票、跨境車票詳情

旅遊界及飲食界將會在本周六（19日）起一連兩日，在將軍澳舉行「環球旅遊暨港人港菜文化嘉年華」，以港人港菜作為賣點，希望香港人及訪港旅客認識本地食材及本地文化，令旅遊香港有更多元素，振興本地經濟。



環球旅遊暨港人港菜文化嘉年華一連兩日舉行。

即場製造美食體驗 教整蛋撻

「環球旅遊暨港人港菜文化嘉年華」本周六及日在將軍澳新都城中心舉行，屆時將有即場製造香港特色美食體驗、教小朋友即場做蛋撻、本地傳統文化表演等。另會安排外國人及內地市場的高端客人到新都城中心參與嘉年華會，以豐富訪港旅客的體驗，嘗試引導旅客前往其他非核心旅遊區。

送機票、跨境車票

嘉年華亦準備了大量禮物，包括跨境巴士車票、巴士模型、機票、觀光巴士車票等送給參加者。同時送出500隻嘉美雞予參加者及將軍澳的長者。與此同時，嘉年華現場亦會佈置成中秋小鎮，掛滿花燈，令商場客人及外國訪港旅客感受到中秋節的歡樂氣氛。

旅遊促進會總幹事崔定邦。（資料圖片）

崔定邦籲勿同內地鬥平 倡提高性價比增創意

香港旅遊促進會總幹事崔定邦認為，面對內地尤其深圳的餐飲業激烈競爭，香港餐飲體驗除了要提高性價比，服務要細心、也要菜單夠新頴，香港絕對不能同內地鬥平，這樣會失去本地優質產品的內涵價值。

香港「雞皇」嘉美雞創辦人、港人港菜聯會會長郭銘祥指出，本地漁農界及多個飲食集團共同組成，致力希望飲食業有所創新，以及增加本地元素，令本地餐飲業務更加符合訪港旅客的需求。