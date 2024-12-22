啟德車站廣場寵運會吸引主人帶毛孩購物　檔主開心策略抗北上潮

聖誕新年臨近，不少人選擇出外旅遊，但亦有人選擇留港過節。九龍城啟德車站廣場今（22日）舉行「18區日夜都繽紛@寵愛龍城食買玩」寵運會，數十名市民在中午時分帶同毛孩外出，感受聖誕氣氛。



場內有售健康飲品的檔主，以先令客人開心作銷售策略，抗「北上潮」對生意額的影響；又指以全日來計，有信心可以回本。



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中午約1時，有數十人攜同愛犬到九龍城啟德車站廣場，參與寵運會。場內的攤檔琳瑯滿目，有飲品店、精品店及寵物用品店等，吸引不少人駐足觀看。

健康飲品店Kcal主售低糖、低卡健康小食及飲品。攤檔在約中午12時開業，直至約1時，有4至5位客人光顧。店舖負責人洪小姐指，在約1小時內，已有客人一次過購買3支飲品，共110元，認為目前為止生意額尚算理想，笑指以全日來計，有信心可以回本。

另一位負責人邵先生指，曾參與去年舉辦的素食節，認為該活動人流較多；但他認為，素食節有較多同類攤檔給顧客選擇，反之此處飲品的選擇較少，逐認為今天的生意額會較素食展樂觀。他又認為，市集舉辦的位置鄰近港鐵站，對匯聚人流有幫助。

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檔主：疫情後港人消費較以往謹慎

Kcal為客人提供小遊戲，顧客無需消費亦可參與，用兩粒骰擲中數字7，便可獲得免費的低糖雪花酥一件。邵先生認為，疫情後港人消費較以往謹慎，「總有人貪平想返內地消費。」他又認為顧客消費無非是為了開心，故提供小遊戲旨在讓顧客開心。

談及北上消費，邵先生認為原因是「可以用啲好低嘅價錢去換到自己開心」；洪小姐補充，疫情開關後人流較以往少，認為經營店舖的策略要創新，不能再停留於單純的「買」與「賣」，逐希望透過小遊戲提高顧客快樂程度，吸引他們消費。

Kcal負責人邵先生及洪小姐希望透過小遊戲，令顧客感到開心，吸引他們消費。（蘇煒然攝）

人流較想像中少 檔主認為也有好處：更多時間與顧客建立關係

魔術品牌Mystic主要出售魔術道具、扭計骰等物品，檔主鄧先生同樣有信心回本、賺得數百元盈利。鄧先生指，攤檔自12時開業，至下午1時，已有兩名客人光顧，共收到70元，認為尚算不錯。他說，市集的人流較想像中少；但他認為人流少並非劣勢，反而可讓他有更多時間與顧客建立關係，「等我有更加多時間去（與顧客）溝通、傾偈，建立更好嘅關係，銷售更加高單價嘅產品 」。

談及北上消費，鄧先生認為與攤檔的生意額無關，「佢北上消費，同喺我度買嘢係兩回事，唔會話佢北上消費就唔會喺我度買嘢。」他又認為北上消費均與必需品有關，「北上消費通常都係做啲必需品，整睫毛、美容、火鍋…」，但攤檔出售的商品並非此類型必需品。他又認為市民北上消費對他而言是「bonus」(紅利)，「北上完消費開心，見到呢個攤檔，廿零五十蚊就有嘢可以帶返去，點解唔買呢？」

狗主留港過聖誕：梗係支持返自己香港

居於鑽石山的黃小姐平日放假都會攜愛犬至此，與其他朋友聚會，她事前不知道今天有舉辦市集。她為照顧愛犬，聖誕會留港消費，「如果飛咗狗狗要去狗酒店，或者要托人照顧，咁我又唔係幾放心。」她打算在市集購買零食及衣服給愛犬，被問及預算，她笑指「無上限、睇啱就買」。

另一位市民，居於九龍灣的王小姐與丈夫趁放假帶愛犬到啟德散步。她同樣不知道此處今日會舉辦市集。在市集逗留約20分鐘後，她認為此處所售的小狗產品吸引，打算花費數百元，購買狗零食。她又表示會留港過聖誕，笑指「咁香港人呀嘛，梗係支持返自己香港」。