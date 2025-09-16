聖安娜餅屋將增2店賣韓式兩餸飯　管理層親解：抗北上潮影響

聖安娜餅屋位於協成行太子中心的分店，除出售一貫的麵包、西餅及蛋糕等產品外，另設櫃位出售韓式兩餸飯，並提供座位予顧客堂食。母公司利亞零售有限公司行政總裁鄧子健解釋，做法是為填補產品種類的空缺，指品牌有售常溫、冷凍及急凍產品，惟欠缺熱食，又指受北上潮影響，周末的顧客數量減少，要思考如何能最大化平日的生意。



聖安娜餅屋有限公司董事總經理陳黃敏莉表示，該分店屬品牌的新概念店，除提供熱食，更有全新的制服、包裝、標誌（logo）等，年底前會增加兩間類似分店。鄧子健並指，現時零售業的經營環境困難，租金及物流等營運成本高企，即使想開新的概念店，亦需時間物色合適的舖位。



聖安娜餅屋位於協成行太子中心的分店，是首間出售韓式兩餸飯的分店。（梁鵬威攝）

聖安娜轉營？ 利亞零售CEO ：僅延伸業務 填補欠缺熱食空缺

位於協成行太子中心的聖安娜餅屋開業約兩星期，與其他分店不同的是，該店設有韓式兩餸飯櫃位。坊間有說法稱是品牌轉營，利亞零售行政總裁鄧子健解釋，做法僅為延伸業務（extension），指品牌有售常溫、冷凍及急凍產品，惟欠缺熱食，故提供韓式兩餸飯是要填補產品種類的空缺。

他透露，根據公司內部數據分析，顧客購買麵包的其中一個高峰時段為下午3時至5時，故想到可出售其他產品，讓顧客可一站式購物。

導致到佢（顧客）唔使去第二度買嘢食，或者買餸煮飯。 利亞零售有限公司行政總裁鄧子健

聖安娜餅屋董事總經理陳黃敏莉（左）及利亞零售有限公司行政總裁鄧子健（右）講解增設韓式兩餸飯的原因。（梁鵬威攝）

韓式兩餸飯原價為$68，現優惠價$50，價錢包括一款飯或麵、兩款熱主食或冷盤，以及一個每日例湯。（梁鵬威攝）

不售預製菜 食物賣不完會即晚棄置

聖安娜餅屋所售的韓式兩餸飯菜單由Seoul Recipe提供，由餅屋店員在店舖廚房煮製，若到晚上賣不完時，會即日棄置，強調絕非預製菜。韓式兩餸飯原價為68元，現優惠價50元，價錢包括一款飯或麵、兩款熱主食或冷盤，以及一個每日例湯。

對於價格較其他一般兩餸飯貴，董事總經理陳黃敏莉說：「其實我哋唔想同佢哋比，因為大家嘅模式都好唔同。」鄧鄧子健強調，品牌的核心是要提供有質素、正宗的韓式菜式。

聖安娜餅屋董事總經理陳黃敏莉指韓式兩餸飯模式跟其他一般兩餸飯不同，難以直接比較售價。（梁鵬威攝）

顧客反應正面 年底前共3間新「5G」概念店

至於為何出售韓式菜式，鄧子健指，在港的日式菜式選擇眾多，近年韓國文化流行，故認為提供熱食產品的話，「倒不如我行前少少，就搵啲比較on trend（流行）啲嘅產品。」

陳黃敏莉又指，協成行太子中心分店屬「5G」概念店，意指品牌出現至今的第5個世代，以與時並進的方法面對現時的顧客，不僅提供熱食，更有全新的制服、包裝、標誌（logo）等，認為目前為止顧客的反應正面。她說，不可能做到全線翻新成新概念店，並指舖位要有一千多平方呎才可落實此概念，她指若分店租約期滿，或再有新舖開張時，會盡量以新概念運作，年底前會再有兩間聖安娜分店採用此模式經營，即合供三間。

聖安娜餅屋有限公司董事總經理陳黃敏莉表示，新店如條件合適合，會設計成「5G」概念店。（梁鵬威攝）

聖安娜餅屋位於協成行太子中心的分店，仍有出售麵包、西餅及蛋糕等。（梁鵬威攝）

生意受北上消費影響 推熱食「最大化」平日生意額

疫後出現市民北上消費潮，每逢周末動輒數十萬人北上，衝擊本地零售業。陳黃敏莉表示，聖安娜餅屋的生意亦有受北上潮影響，「其實你話冇影響就一定呃你啦，因為你人都走咗啦好多。」她指蛋糕類別的產品受最大影響，會以新產品吸引留下來的顧客消費，「總有一個majority（多數）留低㗎嘛，你唔可以全部走晒㗎嘛。」

鄧子健補充說：「顧客變少咗，變咗你要喺星期一至五，（思考）你點樣可以去maximise（最大化）你個生意額」，而提供韓式兩餸飯正可滿足客人的需求。

聖安娜餅屋協成行太子中心分店於昨（15日）起推出新款菠蘿包。（梁鵬威攝）

至於整體經營環境方面，鄧子健說：「零售嚟講其實都仲係好困難，一方面其實租金都繼續係高企，咁所以我哋想講話就算想開多啲新概念舖，其實個時間都好重於我哋搵唔搵到個好地點，同租金條款合適」，而物流等的營運成本也高。

利亞零售有限公司行政總裁鄧子健（左）說，零售業現時的經營環境依然困難。（梁鵬威攝）

聖安娜餅屋出售酸種麵包，是要配合市場對健康的關注度提升。（梁鵬威攝）