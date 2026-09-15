施政報告消息｜有指維園網球場或重建用途不止於網球　增觀眾座位

【施政報告2026、香港施政報告、香港五年規劃、香港一五規劃】施政報告2026周三（16日）公布，有傳媒引述消息指，政府擬重建有40多年歷史的維園網球場，包括增加觀眾席座位、熱身區等設施，以滿足更高級別賽事要求。



維園網球場。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

近年網球成熱門運動，逐漸成為發展體育旅遊的一環。維多利亞公園網球場於1982年落成啟用，曾多次舉辦香港網球公開賽等國際賽事，惟不時被坊間詬病觀眾席座位、熱身區、直播區等硬件設施不足，配套落後於其他國際城市，導致該場地未能舉辦更高級別賽事。

now新聞引述消息指，明日發表的施政報告將提出重建維園網球場，其中一個考慮方向包括拆除維園部份近海邊設施，增加相應配套設施，包括增加觀眾席座位、熱身區等設施，以滿足更高級別賽事要求，例如ATP500、WTA500職業巡迴賽等。消息又指，據悉維園網球場重建計劃會循多用途發展，不止網球，亦可能容納籃球、排球等運動。

中國香港網球總會主席鄭明哲早前接受《香港01》訪問表示，維園在香港網球具備歷史意義和價值，而且優勢是位於市中心，但若要舉辦更高級別的巡迴賽，現實3600個座位並不足夠，冀升級成一個可容納約1萬人的主場館。