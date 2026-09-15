施政報告/五年規劃封面曝光！李家超公開24字主題　預告逾10萬字

【施政報告/施政報告2026/五年規劃】行政長官李家超明日（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》。他今日（15日）出席行政會議前會見傳媒，展示兩份文件主題與封面。五年規劃採用藍色封面，施政報告沿用綠色封面。他指，藍色代表藍天，寓意開放進步和穩重，綠色代表政策延續性、活力和希望。他形容，兩份文件內容充實，相關篇幅和文字很多，合共超過10萬字。



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五年規劃藍封面 施政報告綠封面 李家超親解寓意

李家超公開施政報告24字主題為「以長遠謀全局，以改革開新篇，促發展創機遇，惠民生向未來」，意指以五年規劃長遠目光謀劃香港的全局，推動改革，促進發展開創機遇，將經濟發展紅利惠及市民，共享成果，擁抱未來。

首份五年規劃將採用藍色封面，他表示代表藍天，寓意開放進步和穩重；施政報告則用綠色封面，代表政策延續性、活力和希望。他又指，今年施政報告有特別意義，因是首次在五年規劃公布後發表施政報告。

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。( 方承恩攝）

設一套兩冊摘要 兩至三小時宣讀完成

李家超稱，兩份文件內容充實，篇幅和文字很多，加起來超過10萬字。他將以扼要和重點方式介紹核心內容，希望在兩至三小時宣讀完成，讓市民了解兩者內容和關係。他又提到，為方便市民了解內容，當局制作了一套兩冊的摘要，一份講述施政報告重點、一份關於五年規劃，有兩份文件的重要介紹，封面是晨光欣欣向榮的景象，顏色融合兩份文件的封面顏色。市民理解重點後，可拿正式文本比較，了解兩者關係如何一脈相承，如何點睛、畫龍。

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。( 方承恩攝）

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。( 方承恩攝）

他又指，過去三個月辦逾100場諮詢會，收到超過1.7萬份意見關於五年規劃、逾1.1萬份意見關於施政報告，感謝市民表達意見。

兩萬元新生嬰兒獎勵金延續？ 李家超賣關子

《香港01》昨日（14日）報道，兩萬元新生嬰兒獎勵金將延續，並引入累進式子女免稅額，同時提供購買資助出售房屋首期優惠，刺激生育。被問到兩萬元新生嬰兒獎勵金會否延續、如何看新加坡刺激生育的措施，香港獎勵金是否需要加碼追趕、是否有信心扭轉生育率的跌勢，李家超指，明日施政報告會一系列公布生育政策，以及在五年規劃講及如何落實措施。