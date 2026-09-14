施政報告前瞻｜消息：延續2萬生育獎勵金　引入累進式子女免稅額

【施政報告2026 / 新生嬰兒獎勵金 / 出生率香港】新一份《施政報告》將於周三（16日）出爐。據《香港01》了解，原定下月屆滿的兩萬元新生嬰兒獎勵金將獲延續，亦計劃引入累進式子女免稅額，多生小朋友可獲更高免稅額。另外，年輕家庭購買資助出售房屋，首期有機會可「少付一點」。



施政報告2026將於周三出爐。有消息指，原定下月屆滿的兩萬元新生嬰兒獎勵金將獲延續。（資料圖片／廖雁雄攝）

2025年出生登記數字為3.17萬宗，比十年前跌近五成，亦只有1960年代初的三分一，創歷年新低。為鼓勵生育，政府三年前開始發放兩萬元新生嬰兒獎勵金，計劃今年10月屆滿。政府回覆查詢指，截至今年8月31日，共接獲約78,006宗合資格申請，並已向77,709名申請人發放獎勵金，總共發放金額約15.54億元。措施會否延續成新一份施政報告焦點之一。

據了解，兩萬元新生嬰兒獎勵金將會延續。消息亦指，政府將引入累進式子女免稅額，多生小朋友可獲更高免稅額。而年輕家庭買資助出售房屋，亦可能可以少付一點首期。

民建聯立法會議員林琳早前受訪時曾表示，認為現階段可保留獎勵金計劃，但倡設退場機制，直至政府訂立長遠生育政策。她認為，派錢措施只屬短期，建議政府針對處於適婚年齡、即介乎25至45歲女性進行研究，了解她們的生活壓力、育兒考慮等，從而推出針對性措施。

新民黨立法會議員陳家珮倡獎勵金引入累進制，二胎家庭可獲發多50%獎勵金，即合共3萬元，並解釋因生第二胎的門檻比生第一胎低，做法亦配合國家十五五規劃，多孩家庭的獎勵愈高。(詳見另稿)