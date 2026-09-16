警務處副處長簡啟恩榮休在即　勉同袍嚴防「軟對抗」警惕國安暗湧

警務處副處長簡啟恩（國家安全）9月榮休，結束35年警察生涯。卸任在即，他喜見近年前線人員國安意識提高，惟指國安風險未褪，勉勵同袍繼續恪盡職守，全力維護國家安全，「國安才能港安，國安才能家安」。



簡啟恩曾擔任灣仔警區指揮官，深耕前線讓他體會到貫徹「有法必依，違法必究」，才能彰顯法紀的震懾力。（警方提供）

寄語同袍：國安使命 內化於心 外化於行

回溯警務生涯，簡啟恩認為深耕前線讓他切身觀察到社會氣氛的轉變。過去警隊對和平示威集會採取較包容的政策，惟地緣政治發生根本性變化，示威集會越演越烈，最終更變本加厲，發展成2019年的「黑暴」，令國安風險到達臨界點。

「國家頒布《香港國安法》及《維護國家安全條例》在本地定立，既填補了香港在維護國家安全法律的短板，亦重新激活過往鮮被引用的舊有法律。」簡啟恩認為立法與執法相輔相成，執法者靈活運用《香港國安法》及相關法律，貫徹「有法必依，違法必究」才能彰顯法紀的強大震懾力。「國安才能家安」，簡啟恩榮休在即，忠告同袍任重道遠，作為執法者定必將維護國安的使命「內化於心，外化於行」。

警務處副處長（國家安全）簡啟恩2026年9月榮休，結束35年警察生涯。（警方提供）

國安仍存暗湧 防範無孔不入「軟對抗」

今年2月，國務院新聞辦公室發布《 「一國兩制」 下香港維護國家安全的實踐》白皮書（《白皮書》），對香港維護國家安全工作給予充分的支持和肯定。同時《白皮書》強調「維護國家安全只有進行時，沒有完成時。」

簡啟恩指出，香港社會看似平靜，實則暗流湧動：「香港仍面對『軟對抗』、外部勢力干預、潛逃在外者仍從事危害國安活動及本土恐怖主義陰霾未散的四大國安風險。」其中令風更高、浪更急的正是無孔不入的「軟對抗」。「過去有書店涉嫌出售具煽動意圖刊物、亦有食肆曾在單據上印有煽動性的政治口號等，可見反中亂港分子死心不息，利用市民日常生活接觸到的渠道作滲透，從中散播反政府及抗爭思想。」

執法者在明，不法分子在暗，前線人員敏銳的洞察力有如防空雷達，能夠適時預警、築起防線，遏止「軟對抗」危害社區。簡啟恩特別感激前線同袍的警覺性，國家安全處過去多次接獲前線人員通報有關懷疑「軟對抗」活動，才能及早介入調查，採取執法行動。簡啟恩樂見人員已經把防範國安風險視為日常執勤的一部分。