警副處長簡啟恩：有人軟對抗危害國家安全 警員須具意識防範風險
撰文：歐陽德浩
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香港警察學院今（14日）舉行結業會操，共有29名見習督察及164名學警，即合共193人畢業。警務處副處長（國家安全）簡啟恩主持檢閱時表示，香港社會表面看似平穩安定，但實際上暗湧處處，仍有人利用「軟對抗」向社會滲透危害國家安全意識，而外部勢力虎視眈眈，透過干預香港事務、肆意抹黑。他提醒警員都要具備國安意識，及早識別國安風險，做好防範及應對。
簡啟恩：外部勢力虎視眈眈 本土恐怖主義地下化
簡啟恩表示，作為警務處維護國家安全部門的負責人，特別想指出香港目前的國家安全風險。他指，現時社會表面看似平穩安定，但實際上暗湧處處，仍然有人軟對抗向社會滲透危害國家安全的意識。
簡啟恩續指，外部勢力虎視眈眈，透過干預香港事務，意圖壓制國家發展，同時本土恐怖主義亦走向地下化，近年來偵破多宗槍械及彈藥案件，足以證明風險的實際存在。
簡啟恩認為，上述風險不單止對國家安全構成威脅，亦嚴重危害市民的人身安全，因此維護國家安全是每名警務人員的職責，維護國家安全也是警隊策略方針，以及警務處處長首要行動項目之一。
提醒警員作為最前線需及早識別國安風險
簡啟恩提到，於今年實施的《維護國家安全條例》清楚訂明，警方履行職能上所作的任何決定，必須以國家安全為最重要的考慮因素。
簡啟恩提醒所有警員指，面對林林種種的國安風險，以及作為保護市民生命財產的最前線，必具備國安意識，及早識別國安風險，做好防範及應對，同心協力實踐維護國家安全的使命。
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