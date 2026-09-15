逾六成受訪港人牙齦不健康　專家指牙周病患心血管疾病風險高

香港醫護聯盟及香港大學牙醫學院今日（15日）公布「社區口腔健康問卷調查」，當中顯示超過六成受訪者正面臨牙齦健康危機，而且對口腔疾病與全身疾病的關聯認知不足。有專家表示，牙周病患者罹患心血管疾病的風險較常人高出近兩倍，呼籲市民切勿輕視牙齦發炎。



（左起）中文大學中醫學院專業顧問劉昭勁、香港大學牙醫學院牙周病學及植齒學名譽臨床助理教授陳敏霞醫生、香港大學牙醫學院修復齒科臨床副教授林宇恒醫生、香港醫護聯盟註冊社工黃敏兒、牙周病及心臟病患者黃先生。（大會提供）

為呼應9月20日「全國愛牙日」，香港醫護聯盟及港大牙醫學院今日公布「社區口腔健康問卷調查」。調查於8月進行，以問卷形式訪問400位市民，並配合AI口腔檢查進行數據分析，結果顯示47.2%受訪者有輕度牙齦問題，19%有嚴重牙齦問題，合計超過六成受訪者牙齦不健康。

調查亦反映市民對牙周病的誤解，有超過五成受訪者不知道或認為，嚴重的牙周病與心臟病、腦中風等全身性疾病完全無關。

香港大學牙醫學院牙周病學及植齒學名譽臨床助理教授陳敏霞。（大會提供）

香港大學牙醫學院牙周病學及植齒學名譽臨床助理教授陳敏霞解釋說，牙周病主要由菌群失調的牙菌膜積聚引致，細菌分泌毒素會刺激牙周組織，由輕微的牙齦炎惡化為牙周炎。她又指出，有研究顯示，牙周病患者罹患心肌梗塞及腦中風的風險高出一般人近兩倍，所以牙周病可視為心血管危機的早期預警指標。

香港中文大學中醫學院專業顧問劉昭勁。（大會提供）

中文大學中醫學院專業顧問劉昭勁亦呼應西醫觀點，指出中西醫在「牙齒健康影響心血管」上理念契合。他認為「口腔絕非一個孤立器官」，齒齦紅腫、出血或鬆動，本質是全身氣血陰陽失衡。

香港醫護聯盟亦邀請牙周病患者講述親身經歷。年逾80歲的黃伯表示，約40歲開始患上牙周病，當時因缺乏保健意識，一日僅敷衍性刷牙一次，且誤以為用力刷就乾淨；加上吸煙習慣，導致牙齦發炎及牙齒接連鬆脫。黃伯55歲時確診冠心病，血管嚴重阻塞，需進行「通波仔」手術。經醫生解釋後，他才知悉早前牙周病的細菌和發炎因子會透過發炎牙齦進入血液，並與血管硬化有關。

為保護心血管及口腔健康，中西醫專家建議大眾應每日早晚使用含氟牙膏刷牙兩次，每次至少兩分鐘，同時必須每日配合牙線或牙縫刷徹底清潔牙縫死角；每年進行一次常規牙科檢查及牙周護理，切勿拖延至牙痛或牙齒鬆脫才求醫。在日常起居方面，專家建議減少進食煎炸辛辣食物以避免積熱化火，並保持充足睡眠。一旦出現牙齦紅腫、出血或口臭等初期症狀，便應及早尋求治療。