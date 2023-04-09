植牙並非一勞永逸　術後須定期檢查　避開植牙牙周病

植牙普遍被視為缺牙或脫牙後回復儀容的其中一種方法，不少人以為植入假牙植體後就一勞永逸，但事實上植牙後有需要每半年至一年定期檢查。植牙人士須掌握正確潔牙技巧，以免患上植牙牙周病，影響周遭牙齒健康。以下會分享應對植牙的注意事項及保養貼士，為有興趣植牙人士釋除疑慮。



撰文：醫善同行醫學顧問、牙科醫生黃凌旻



醫善同行醫學顧問、牙科醫生黃凌旻。

當牙齒缺失後，若長時間不修復，牙床骨就會萎縮，旁邊牙齒會傾側，容易藏住食物殘渣，增加蛀牙和牙周病的風險。當有病人想鑲牙，牙醫會評估病人的牙齒咬合情況，自理能力，社交需要等因素，與病人討論是否需要修復牙齒。

當病人可以修復缺失的牙齒，以前牙醫會建議裝上固定牙橋或活動假牙，當中以固定牙橋較受病人歡迎。因為牙橋無需如活動假牙一樣每天脱下來清潔，而咬合力亦較強。不過裝上固定牙橋需要磨細鄰近兩邊牙齒，令該等牙齒變得脆弱，容易出現牙齒敏感情況。因此，近年增加了不少病人選擇另一種鑲牙「補位」的方案——植牙。

下排右二的假牙植體幾可亂真，恍如真牙。

植牙是指牙醫會利用鈦金屬枝體承托假牙，將假牙植體放入牙床骨及縫好傷口，令植體與人體牙床骨進行癒合，一般癒合期需時3至6個月，其後就可連接將假牙固定在植體上。

植牙效果幾可亂真，既較活動假牙牢固，又不必如固定牙橋一樣需要磨細旁邊牙齒。不過，植牙並非一勞永逸，植牙人士有必要掌握刷牙技巧，仔細清潔植體和牙肉的接觸面，以免患上植牙牙周病。因為植體假牙與真牙一樣，會被牙周病菌依附。一旦讓此等病菌肆虐，就會破壞植體周邊的牙床骨及軟組織等。附近牙肉會出現紅腫、疼痛及流膿；後期甚至會令植體金屬位置外露，附近牙床骨遭到侵蝕。

除了注意潔牙，植牙人士需要每半年至一年作定期檢查。牙醫會以X光檢查牙骨有否異樣，另再檢查植體假牙的耗損、牙肉健康和咬合能力等等。當發現假牙耗損嚴重，例如牙套表面的陶瓷出現崩裂，容易積聚食物，就需要及時更換牙套。

牙醫會以X光為植牙人士的牙床骨、軟組織和咬合能力方面展開評估。

面對咬合力較強、或有磨牙習慣的病人，他們的假牙植體容易受力過重，咬合力有時屬於「無情力」，極端情況下甚至有機會咬斷植體。牙醫會檢查其假牙與植體的連接狀況，例如病人有否於日復日的進食期間咬鬆連接假牙與植體的螺絲。如果螺絲不幸斷裂，牙套有機會鬆脫。臨床上有病人因咬合力過大，甚至咬裂植體，需要取出植體重新安裝。

值得注意的是，植牙並非人人都適合。牙醫需要先了解病人牙齒及身體健康情況，並透過X 光和臨床檢查，就其牙床骨、軟組織和咬合能力方面展開評估，了解手術複雜性，從而與病人商討植牙手術的風險。特別是長期病患者，進行植牙前須確保有關疾病的病況屬於穩定水平。例如正在服用薄血藥人士，手術前需徵求家庭醫生是否需要停藥等等。

植牙手術使用的假牙由鈦金屬所承托。

牙醫在手術前和手術途中，有機會利用錐狀射束電腦斷層掃描，評估牙床骨和植體情況。而病人於植牙手術後傷口可能出現輕微腫脹，縫針的線也會帶來少許不適，病人宜卡術後保持口腔衛生，盡量不要用植體一帶牙齒進食硬物。當然如果植牙位置是門牙區，牙醫可能提供臨時假牙，避免病人出現暫時缺牙的社交尷尬情況。

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