宏福苑攪珠｜排列結果已上載指定網站　1702戶業主已簽署買賣協議

宏福苑業主「特設銷售計劃」今早攪珠，房屋局指，電腦隨機排列選樓次序已上載至指定網站。局長何永賢指，業主預計可在月底開始揀樓，房屋局將會按選樓次序分批發信通知排序結果，邀請合資格申請者在指定日期及時間前往觀塘綠置居銷售小組辦事處出席選樓環節。她又說，截至昨日（14日），已有1,702戶、約85.8%的宏福苑業主已簽署《買賣協議》。



宏福苑業主「特設銷售計劃」今早攪珠。（方承恩攝）

宏福苑業主「特設銷售計劃」（第一批）電腦隨機排序的攪珠結果。

宏福苑業主「特設銷售計劃」（第二批）電腦隨機排序的攪珠結果。

房屋局指，「特設銷售計劃」兩批申請者的攪珠結果，以及經電腦按結果隨機排列的選摟次序，已上載於「特設銷售計劃」設立的指定網站，並於觀塘的香港房屋委員會綠置居銷售小組辦事處展示。

發言人指，「特設銷售計劃』預計在9月底開始選樓，房屋局將會按選樓次序分批發信通知排序結果，邀請合資格申請者在指定日期及時間前往觀塘綠置居銷售小組辦事處出席選樓環節。

發言人又指，宏福苑A至H共八座共有1,971戶，即99.3%業主簽署並交回「接受收購建議信件」，確認向政府出售業權意向，當中約有1,700戶業主選擇參與「特設銷售計劃」。截至昨日，政府已與1,702戶，即85.8%業主簽署《買賣協議》。

解說專隊早前安排宏福苑居民參觀房協觀塘安達臣道「灝然」示範單位。（何永賢 Facebook 影片截圖）

房屋局局長何永賢在社交網站發貼文，再次呼籲已申請參加「特設銷售計劃」但仍未簽署《買賣協議》業主及早行動，強調必須簽妥《買賣協議》，才會獲邀揀樓。

何永賢又提到，解說專隊持續安排「睇樓團」予宏福苑居民，早前已安排居民參觀房協觀塘安達臣道「灝然」示範單位，又帶領居民前往樂富房委會客戶服務中心看銷售展覽；到多個項目外圍了解周邊環境，及參觀房協粉嶺「樂嶺軒」示範單位。